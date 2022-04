El calvario con Mendilibar en el Alavés de un talento que deseó el Betis

Con un rol más o menos protagónico con Javi Calleja en el equipo de Vitoria, ahora prácticamente está condenado al ostracismo

No corren buenos tiempos para el Deportivo Alavés. Este club históríco del fútbol español está viviendo una temporada complicada, camino de convertirse en desastrosa si se consuma su descenso a Segunda división, pues actualmente se encuentra en el penúltimo puesto de la clasificación con 22 puntos, encontrándose a cinco de la salvación que actualmente marca el Cádiz CF.

No arrancó bien la situación con Javi Calleja como entrenador, que acabó despedido antes de la llegada del 2022, lo cual no ha mejorado nada ahora con el experto y reputado técnico José Luis Mendilibar, ex del Eibar entre otros, que en once partidos sólo ha conseguido una victoria y cuatro empates por seis derrotas. Es decir, siete puntos obtenidos de 33 posibles que han hundido al conjunto en la zona roja de LaLiga y que han puesto a José Luis Mendilibar en una situación complicada pues su destitución es una posibilidad si no endereza el rumbo deportivo.

Este contexto no sólo ha repercutido bien en el grupo y también se ha extendido sobre varios jugadores que han bajado su nivel o no están dando el esperado cuando se les contrató. Algunos se están viendo más perjudicados con la presencia de Mendilibar, pues han perdido todo el protagonismo que tuvieron con Javi Calleja. Ese es el caso de un talento que deseó el Real Betis y que ahora vive en el ostracismo en el Deportivo Alavés, Manu García.

El calvario de Manu García con Mendilibar

Manu García llegó al Deportivo Alavés procedente del Real Sporting de Gijón este pasado verano en calidad de cedido. Comenzó su aventura en Vitoria alternando titularidades con suplencias, pero siempre teniendo protagonismo, ya fuera más o menos, en el equipo, aportando mientras estuvo Javi Calleja.

Situación que ahora no ocurre, puesto que desde la llegada de José Luis Mendilibar al banquillo del estadio de Mendizorroza su importancia en e equipo se ha reducido al mínimo o casi a lo inexistente. Sólo ha disputado tres de los once partidos posibles, completando uno y jugando en total 153 minutos. Poco bagaje para un talento que estuvo en la agenda de Real Betis y que estaba llamado a ser uno de los centrocampistas ofensivos con mayor proyección de LaLiga. Fruto de ello, equipos como el Anderlecht estaban dispuestos a ofrecer hasta 4 millones para obtener sus servicios futbolísticos.

Ahora, y si nada cambia, todo parece indicar que Manu García volverá al Sporting de Gijón en verano para pasar, de nuevo, a estar en el escaparate del mercado de fichajes, esta vez, quizás, sin tanto pretendiente después de una temporada en la élite en la que no ha llegado a cumplir las expectativas que había generado.