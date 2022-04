Suárez y su suplencia: "Uno lo tiene que aceptar y aplaudir al compañero"

Madrid, 2 abr (EFE).- Luis Suárez, delantero del Atlético de Madrid, explicó este sábado, tras la victoria contra el Alavés (4-1), que está viviendo una situación peculiar, que no le había tocado vivir, con su suplencia, aunque explicó que está tranquilo con su rendimiento.

Suárez reconoció que han entrado otros jugadores "en su mejor nivel" y "uno lo tiene que aceptar, aplaudir a los compañeros y estar feliz por el equipo".

"Uno con más minutos y ritmo de juego va a estar mucho más feliz. Me ha tocado salir después del partido de Osasuna, que había hecho un gol y estaba tranquilo con mi rendimiento. Después entran otros jugadores que están en su mejor nivel, demuestran al entrenador que han rendido y uno lo tiene que aceptar, aplaudir al compañero y estar feliz por el equipo", aseguró a 'Movistar' tras marcar dos de los cuatro goles de su conjunto.

"Uno se tiene que adaptar a las diferentes situaciones que le toca vivir en su carrera. Esta es una situación peculiar, que no me había tocado vivir, pero afrontarla con la profesionalidad que me toca, de entrenar, de ponérselo difícil al entrenador e intentar aprovechar los minutos que a veces tenemos, a veces es difícil y a veces más fácil".

Para el delantero rojiblanco lo de hoy "creo que es un chute de positivismo, como se dio el partido, como se da el resultado, que Joao siga en esta línea, Cunha después de una lesión vuelva a estar bien, Antoine (Griezmann) sabemos lo que es, Ángel (Correa) hoy no estaba... Hay una competitividad en la delantera que la tiene muy complicada el entrenador y hay que ponérselo difícil", añadió.

"Esto es una demostración de la competitividad sana que hay en el vestuario. Me alegro de cada gol que hace Joao, Antoine, Cunha o Ángel. Tenemos que competir entre nosotros por la posibilidad de jugar. A uno le toca estar en el banco, a otro pocos minutos y a otro jugar más, pero lo importante es ayudar al equipo y seguir en esta línea de entrar en Champions", continuó el '9' uruguayo.

También destacó "la rebeldía y el carácter" que sacó su equipo para ganar el partido ante el Alavés, tras el 1-1 de su rival, e insistió: "Hoy fue una demostración de que el equipo está preparado para este esprint final y la Champions".