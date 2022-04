Velázquez: "Se va a sufrir, va a ser duro, pero lo conseguiremos unidos"

El nuevo entrenador del Deportivo Alavés, Julio Velázquez, aseguró este miércoles que ?se va a sufrir, va a ser duro? y van a tener que ?remar hasta el último día? para conseguir el objetivo de la permanencia de un club al que llega ?con pasión y ganas de ayudar? y convencido de la salvación.

El salmantino, explicó en la rueda de prensa de su presentación, que lo que más pesó en su decisión fue que el equipo sea el Alavés. ?Es un gran club, con una afición maravillosa que he sufrido y disfrutado desde fuera?, apuntó el técnico alavesista, que incidió en que el cuadro vitoriano está haciendo ?las cosas muy bien desde hace muchos años con gente tremendamente profesional?.

?Por suerte o por desgracia no es la primera vez que me encuentro en una coyuntura como esta?, explicó el preparador, que señaló que ha encontrado ?un vestuario predispuesto y con un nivel de compromiso importante?.

?Conseguiremos la permanencia con la unión de todos. Todos somos parte y si aportamos lo conseguiremos?, prometió el joven entrenador, que debutará en Primera División. Velázquez no pidió tiempo y apostó por ?construir? lo que consideran adecuado desde el primer día. ?No me preocupa el tiempo hasta el partido de Osasuna porque tenemos margen por el compromiso de los chicos?, dijo.

Con un discurso extenso y muy técnico, manifestó que ?lo emocional es importante pero lo futbolístico también. Es un todo?, aunque reconoció que tendrán que hacer hincapié en el aspecto psicológico porque son seres humanos.

?El objetivo es ganar, competir y generar lo suficiente para hacerlo y lo haremos en base a la tipología que tenemos, al momento y al adversario. Vamos a buscar que se evidencien nuestra fortalezas?, consideró.

?Hoy la montaña parece muy alta, pero en cualquier momento puede parecer más pequeña?, reflexionó el preparador ?con un nivel de confianza máximo?.

Velázquez tiene fama de gran analista y de hecho ha visto ?el 95 % de los partidos de todos los equipos?, pero no quiso emitir un diagnóstico del Alavés en público ?por respeto a los compañeros anteriores?. ?No entraré a valorar cuestiones de índole táctico?, insistió.

Con el calendario hasta final de temporada ya estudiado, advirtió de que si no compiten en condiciones pueden perder todos los partidos sin importar al rival. A pesar de todo explicó que el foco de ahora es el partido del domingo. ?Por experiencia puedo decir que esto cambia de una semana para otra?, añadió.

Sobre su llegada dijo que ?más que un reto es una oportunidad. Es maravilloso y estoy tremendamente ilusionado porque soy un privilegiado?.

El nuevo entrenador del Alavés estuvo acompañado por el presidente Alfonso Fernández de Trocóniz que agradeció a José Luis Mendilibar ?por su dedicación y trabajo?.

Del mismo modo agradeció que Julio Velázquez haya aceptado el reto que le han planteado.

?Tenemos claro y confiamos en que el objetivo se puede cumplir y con su ayuda lo vamos a hacer?, expuso el dirigente albiazul que mostró todo el apoyo del club.

El director deportivo, Sergio Fernández, le dio las gracias por acompañarles ?en un momento delicado y de máxima necesidad? y comentó que el nuevo inquilino del banquillo albiazul les transmitió ?una mentalidad positiva?.