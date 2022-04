Osasuna busca sentenciar la permanencia

Pamplona/Vitoria, 9 abr (EFE).- Osasuna se enfrentara mañana al Alavés con la idea de sumar una nueva victoria que certifique la permanencia en El Sadar pasando la barrera de los 40 puntos.

La buena situación que los rojillos mantienen en la clasificación no rebajará sus pretensiones para este choque. Osasuna quiere quedar lo más alto posible y mañana saldrá con su mejor once para hundir a un conjunto vasco que, de no ganar, se vería en serios problemas.

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha indicado que buscarán resarcirse de la ?dolorosa? derrota ante el Betis para volver a sentir ?esa comunión? con la grada con el único objetivo de mostrar esa ambición que ha faltado en las últimas jornadas.

La derrota frente al Betis escoció tras la victoria ante el Levante. Los navarros, virtualmente salvados, viajaron a Sevilla con la ilusión de dar la sorpresa, idea que se deshizo con los cuatro goles béticos que frenaron su buen momento de forma.

?Los jugadores los conocemos, pero en lo que hemos hecho hincapié es en nosotros mismos, en estar mejor que el otro día para tener opciones de ganar. Sabemos que el Alavés es colista, pero tiene opciones de salir?, ha afirmado el míster sobre el conjunto vasco en rueda de prensa.

Jagoba Arrasate cuenta con casi todas sus piezas disponibles para este choque. Tan solo Juan Cruz y Areso causarán baja. El técnico vasco volverá a confiar en sus hombres más fiables para sumar la tercera victoria consecutiva en casa. Ha anunciado cambios. Kike García y Cote podrían entrar por Budimir y Manu Sánchez.

La hinchada pamplonesa pide a los suyos un extra, aunque no se jueguen grandes metas. Osasuna ha dado la vuelta a su situación en casa. El equipo ha conseguido revertir la desfavorable condición en su estadio con las victorias ante el Villarreal y el Levante que les catapultaron.

A pesar de las escasas posibilidades de entrar en Europa, los pupilos de Arrasate seguirán remando para lograr la mejor clasificación posible. Jugadores como Budimir o Chimy Ávila buscarán aumentar sus números con nuevos goles.

Los vitorianos visitan a sus vecinos tras una semana convulsa marcada por el relevo en el banquillo de José Luis Mendilibar, tras la última derrota ante el Atlético de Madrid que le llevó al equipo babazorro a la última posición de la clasificación.

Los albiazules solo han ganado un partido en 16 jornadas y suman solo dos puntos de 18 posibles, lo que les sitúa en la posición más comprometida de las seis temporadas que acumula en la máxima categoría de forma consecutiva.

Julio Velázquez, experto en estas lides en otras categorías y países, llega con la intención de revertir una situación que se ha complicado, sobre todo, a nivel de resultados.

Seguramente emerjan próximamente otros jugadores que con el anterior técnico habían sido prácticamente defenestrados. Es el caso de Manu García o Facundo Pellistri, jugadores que destacan más por su calidad que por su despliegue físico y que podrían tener un hueco en el primer ?once? del entrenador babazorro.

Javi López y Pere Pons son baja segura para las próximas jornadas por lesión, además de John Guidetti, y la formación de Velázquez para este partido partido es toda una incógnita.

Es posible que el salmantino apueste por recuperar a dos delanteros como Manu Vallejo y Joselu, mientras que Luis Rioja y Pellistri podrían ocupar las bandas.

En el centro del campo Gonzalo Escalante, Mamadou Loum y Manu García se jugarán dos puestos, mientras la zaga no se moverá en exceso con los cuatro hombres más habituales.

Otra de las posibilidades es que Julio Velázquez apueste por introducir un dibujo con cinco defensas y con Luis Rioja y Joselu Mato en punta, aunque más allá de la formación táctica de los alavesista, la situación anímica del equipo será otra de las teclas a tocar por el preparador de un Alavés que contará con más de 500 aficionados en las gradas.

- Alineaciones probables:

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Cote; Torró; Chimy Ávila, Moncayola, Javi Martínez, Rubén García; Budimir.

Alavés: Pacheco; Tenaglia, Laguardia, Lejeune, Duarte; Manu García, Loum o Escalante, Pellistri, Rioja; Vallejo y Joselu.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (C. Gallego)

Estadio: El Sadar

Hora: 14:00