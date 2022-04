Laguardia: "No estamos muertos, estamos muy vivos, pero hay que demostrarlo"

Vitoria, 14 abr (EFE).- El capitán del Deportivo Alavés, Víctor Laguardia, puntualizó este jueves que no están muertos, sino que están ?muy vivos? para salvar la categoría, pero dijo que ?hay que demostrarlo? este sábado ante el Rayo Vallecano, en una de las últimas oportunidades del equipo vitoriano para mantenerse en la máxima categoría.

El futbolista maño lanzó en rueda de prensa un mensaje de esperanza para los seguidores alavesistas y explicó que llevan años viviendo este tipo de situación y que no es nuevo para ellos.

?Somos jugadores destinados a vivir este tipo de situaciones límite, de presión y de estrés. Todos hemos salido del barro y a nadie nos han regalado nada?, apuntó sobre la capacidad del vestuario babazorro para reaccionar en un momento complicado.

?No voy a ser tan osado de pedir nada a la afición. Solo quiero que haya unión y esperanza porque es posible?, remarcó el defensa albiazul, que tildó de ?vital? el duelo del sábado ante el cuadro de Vallecas.

?Sé cómo va a responder la afición, como hacen siempre, e intentaremos devolverles la confianza?, prometió el zaragozano, para el que solo vale ganar.

?No tenemos otra opción, ahora no valen palabras huecas, hay que hacerlo. No podemos liarnos a contar historias para no dormir y cada uno tiene que hacer autocrítica en el espejo para dar ese salto de calidad?, manifestó uno de los pesos pesados del vestuario del conjunto vasco.

Preguntado por el compromiso del equipo dijo que defiende ?a muerte el mayor de los compromisos, el empeño y la pasión? de cada uno de sus compañeros ?desde el primer día?.

Sin embargo, admitió que el vestuario cuenta con un ?desgaste emocional importante? y que en otras circunstancias habrían ganado el partido en el Sadar.

?Quedan partidos y no estamos muertos?, incidió Víctor Laguardia que no quiso mirar el calendario. ?No vale mirar más allá si el sábado no ganas?, consideró.

Sobre el Rayo Vallecano destacó la primera vuelta de los madrileños y comentó que ?ahora le está costando un poco más y no por merecimiento?. ?Vamos a tener que hacer un gran encuentro para ganar. El sábado es nuestra fecha señalada?, opinó.

Respecto al comunicado emitido por el máximo accionista, Josean Querejeta, lo entendió y lo interpretó de manera positiva. ?Todos queremos estar a la altura de nuestra gente. Este año no lo hemos devuelto a base de victorias, aunque sí con el trabajo. Tenemos que desgastarnos hasta que no nos quede aire?, aseguró.

?Ganar el sábado ayudaría sobre todo a nivel emocional que es donde estamos más tocados. En el deporte no siempre toca reír, a veces hay que juntarse, hay que sufrir, resistir y golpear lo más fuerte posible?, analizó el futbolista.