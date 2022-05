Las cuentas para la salvación en Primera

A expensas de jugarse puntos en la antepenúltima jornada estas son las cifras para la permanencia

La lucha por el descenso está apasionante después del triunfo de ayer del Deportivo Alavés frente al Espanyol. Seis equipos están inmersos en no descender a Segunda división. Algunos lo tienen más fácil que otros, pero sin duda todo se decidirá en los últimos instantes de la liga.

Deportivo Alavés



Los de Velázquez no están dispuestos a tirar la toalla y fruto de ello se consagró una gran victoria frente al Espanyol, ya salvado. Los babazorros dependen en primer lugar de si el Cádiz no consigue la victoria frente a la Real hoy. En el caso de que los de Sergio ganasen, el equipo estaría descendido matemáticamente. En el caso de no hacerlo, el siguiente partido es frente al Levante y ambos equipos se encuentran en la pelea.

Cádiz CF



El Cádiz es el que marca la línea de los puestos que se encuentran más abajo y el equipo que va a determinar varios descensos matemáticos. Si gana frente a la Real Sociedad hoy, un equipo que está luchando por mantenerse en puestos europeos, estaría prácticamente con pie y medio en Primera.

Levante UD



El Levante juega hoy contra el ya campeón de liga, el Real Madrid. El conjunto granota sería equipo de Segunda si pierde en el Bernabéu y el Cádiz gana. En estas tres jornadas que le quedan dependen de sí mismos para salvarse, no cabe duda.

RCD Mallorca



Los de Aguirre se encuentra en el puesto 18. Ya no solo dependen de lo que haga el Cádiz, sino de ellos mismos. Si ni sus perseguidores ni el Cádiz no consiguen ningún punto y ellos hacen los deberes frente al Rayo, dependería de la última jornada y sobre todo de lo que haga el equipo gaditano. Si ganan los amarillos hoy y el equipo balear pierde frente a los de Iraola, el equipo llegaría descendido a la última jornada. El golaveraje frente al Cádiz es favorable, por lo que aún tienen un ápice de esperanzas.

Granada CF



Los de Karanka lo están haciendo muy bien para mantenerse en Primera. Llevan dos victorias seguidas y cuatro partidos sin conocer la derrota. Si el Granada gana el próximo encuentro frente al Betis, estaría matemáticamente en Primera otro año más. También se salvaría si no ganan ni Mallorca ni Levante en sus próximos partidos.

Getafe



Es el equipo que más fácil lo tiene. Los de Quique Sánchez Flores necesitan un punto para salvarse matemáticamente.