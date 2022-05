Joselu: ?No hemos estado al nivel; no nos merecemos estar en Primera?

Valencia, 15 may (EFE).- El delantero del Alavés Joselu Mato afirmó este domingo, tras la derrota de su equipo contra el Levante (3-1) que supone el descenso del equipo a LaLiga SmartBank, que el equipo no ha estado al nivel durante toda la temporada, por lo que no son merecedores de estar en LaLiga Santander.

?Tenemos que pedir, lo primero de todo, disculpas a toda una ciudad como es Vitoria y a una grandísima afición. No hemos estado a la altura desde el primer momento, es imposible mantener la categoría así. Creímos hasta el final que podía haber una oportunidad, pero creo que no somos partícipes de merecer estar en Primera?, dijo en declaraciones a Movistar+.

El jugador, que marcó el gol del Alavés, explicó que no se puede hacer hincapié en el partido de hoy, ya que los problemas vienen ?de muy atrás? e incidió en que ni la ciudad vasca ni los aficionados babazorros se merecen vivir un descenso.

?Es muy duro acercarse a los desplazados, tienen toda la razón, hacen un grandísimo esfuerzo para estar con nosotros en todos los partidos y no hemos estado a la altura. Como dicen en Vitoria, el ?Glorioso? nunca se rinde y seguro que vuelve pronto a Primera División?, finalizó.