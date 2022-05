El Alavés calcula que su cifra de negocios caerá un 75 % tras el descenso

Vitoria, 24 may (EFE).- El Deportivo Alavés anunció este martes que calcula que su cifra de negocios ?caerá un 75 %? tras el descenso de categoría, además de que los ingresos procedentes de televisión se verán reducidos en un 80 %.

El club vitoriano, en un encuentro con los medios, hizo una autocrítica sobre las decisiones tomadas de un tiempo a esta parte que le han abocado a la pérdida de categoría y en boca de su presidente, Alfonso Fernández de Trocóniz, y el director deportivo, Sergio Fernández, reconoció que no han hecho las cosas como se debía.

No solo hablaron de la temporada recién concluida, sino que apuntaron a la pandemia del coronavirus y a todas las consecuencias derivadas de aquello como un punto de inflexión clave que cambió el rumbo del equipo.

?Las dos últimas temporadas han sido de prisas y ansiedades por conseguir la permanencia y no se ha mirado al futuro?, castigó con dureza el presidente del club, quien asumió que ?es el tipo de errores? de los que tienen que aprender y que no pueden cometer más.

?No estábamos de acuerdo entre lo deportivo y lo económico y a partir de esa desconexión no hemos sido capaces de darle la vuelta?, dijo Sergio Fernández, que admitió que perdieron el "feeling" entre todos debido a los entrenamientos individuales y a la falta de entendimiento en la renegociación de los contratos por la pandemia, pero no asumió toda la culpa. ?Hubo actores en esta película que deberían reflexionar. No todo es cosa del club?, acuso el director deportivo.

Aseguraron que intentaron buscar soluciones para cambiar el equipo, pero los compromisos de larga duración en algunos casos se lo impidieron. ?No hemos podido renovar el equipo y eso que hemos ido al máximo con los límites salariales, y no hemos podido recuperar las notas esenciales del Alavés, como el carácter y esfuerzo?, remarcó el representante albiazul.

Los problemas los detectaron ?al mes de regresar a la competición?, tras el barón provocado por la pandemia que provocó ?una falta de estabilidad necesaria en el vestuario?. ?No hemos tenido la personalidad para encontrar un estilo?, aceptaron.

En esta tesitura, los portavoces alavesistas indicaron que trabajarán y se esforzarán ?con más ilusión incluso que hasta ahora? y se marcaron el regreso a Primera División como objetivo primordial de la próxima temporada.

Tras anunciar la contratación de Luis García Plaza para el banquillo del equipo, explicaron que pretenden recuperar ?la esencia del Alavés?, algo que consideran que se ha perdido.

El descenso les obligará a revisar convenios, analizar estructuras y proyectos en marcha y anunciaron que serán todavía ?más escrupulosos y rigurosos con los euros invertidos?, debido a la bajada presupuestaria que sufrirá el equipo, aunque será uno de los más importantes de la categoría de plata.

El presidente babazorro valoró el papel de la afición albiazul y prometió un acercamiento con la masa social del Alavés a través de procesos participativos.

?Hay demandas históricas, vamos a escucharles y a implementar sus peticiones?, anunció el dirigente vitoriano, que asumió las críticas pero matizó que ?no todo vale?. ?Hay límites que no hay que pasar y hemos recibido amenazas, acusaciones infundadas y afirmaciones falsas?, denunció Fernández de Trocóniz, quien incidió en que la Junta Directiva actual permanecerá en el club y que Sergio Fernández seguirá al frente de la dirección deportiva.

Consideraron que la afición ?es un elemento esencial? e intentarán mantener la cifra de 13.500 abonados que hay en la actualidad e incluso aumentar el guarismo con ?un proyecto ilusionan?. "Respeto las opiniones de los seguidores y entiendo su frustración y enfado?, valoró el presidente alavesista.

A pesar de caer a Segunda División, el presidente envió un mensaje de tranquilidad y explicó que han dotado al club ?de una estabilidad que garantiza el futuro inmediato con independencia del descenso de categoría?.

Respecto al patrimonio y al proyecto de club, Alfonso Fernández de Trocóniz repasó que la pandemia afectó a las obras de remodelación del estadio de Mendizorroza. ?Había un protocolo de financiación, pero las instituciones públicas lo pararon y nosotros lo compartimos?, dijo.

No obstante, detalló que el club ha invertido en este tiempo en la ciudad deportiva, que ?se ha renovado íntegramente con el cambio de los cuatro campos y el edificio nuevo para la plantilla?, además de en la adquisición del aparcamiento y el terreno de la zona alta que se encuentra en tramitación en el Ayuntamiento a través del Plan General de Ordenación Urbana para comenzar las obras. Este paso conllevaría el traslado del equipo filial y la Gloriosas a las instalaciones de Betoño.

Por otro lado, aclaró que ?la inversión en equipos extranjeros es patrimonio del club? y se está haciendo un ?proceso de análisis a nivel estructural?.

?El modelo de gestión no se va a replantear. Lleva implementado en el club desde hace 11 años?, remarcó el presidente, que confirmó que el 4 % del presupuesto destinado a Saski Baskonia por la gestión no se modificará.

?Que nadie dude de que se van a poner todos los medios para volver a ascender y generar una economía que le permita al club competir a futuro, ser solventes y poner todos los medios?, prometió Fernández de Trocóniz.