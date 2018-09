Raúl García: "Es irrelevante cómo me sienta, me adapto a lo que me piden"

Raúl García: "Es irrelevante cómo me sienta, me adapto a lo que me piden"

Bilbao, 30 ago (EFE).- Raúl García subrayó en relación a su posición en el centro del campo en el último partido frente al Huesca, algo más retrasada de lo habitual en las últimas campañas, que "siempre" trata de "adaptarse" a lo que le piden los técnicos y que es "irrelevante" cómo se sienta es esa demarcación.



"El otro día estaba entre los once y no estoy en situación de quejarme ni de decir si estoy cómodo o no. He jugado en todas las posiciones menos de portero e intento adaptarme a lo que me piden, al margen de que sea mejor o no para mí", subrayó el navarro tras el entrenamiento de este jueves en Lezama.



Esa posición en la medular ya la conoce de la temporada que coincidió en Osasuna con el actual técnico del Eibar, José Luis Mendilibar, un entrenador "importante" en su carrera "sobre todo por su forma de ser, directa y clara".



"Aparte de salir año bueno decidió darme un pasito más adelante y salió bien. Aprendí mucho con lo que me pedía y fue algo que a la larga otros entrenadores me lo siguieron pidiendo. Siempre voy a hablar bien de Mendi por todo lo que he tratado con él como persona, que es con lo que me quedo", explicó.



A nivel personal, Raúl no se fijó objetivos y recalcó que prefiere "que sea un mal año para mí y bueno para el equipo".



"Cuando es un buen año del equipo todo es más fácil. No me obsesiona hacer goles. Lo que quiero es jugar lo máximo posible y ser un jugador importante", señaló el que fue máximo realizador del Athletic en liga la pasada campaña, con 10 tantos.



Ya en lo colectivo, el futbolista admitió que el empate del pasado lunes frente al Huesca en un partido que el Athletic dominaba por 2-0 "sienta mal" y añadió que, como señaló Eduardo Berizzo tras el encuentro, después del 2-1 "el equipo se quiso proteger más" y eso "es un error".



"Tenemos que aprender que cuando pasa eso debemos seguir en la misma línea. La idea es hacer noventa minutos igual, suceda lo que suceda", recalcó.



Por último, sobre el aplazamiento del partido programado para el próximo sábado en Vallecas a causa del mal estado del campo madrileño, Raúl García reconoció que las casi tres semanas que va a estar sin competir el Athletic "es mucho tiempo", sobre todo a estas alturas de temporada.



"Te corta ritmo y más cuando apenas empieza la temporada. Pero es algo que no depende de nosotros y tenemos que aceptarlo siendo, además, por temas seguridad", apuntó.