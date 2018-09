Muniain: "Puede haber dentro de poco noticias sobre mi renovación"

Iker Muniain apuntó este miércoles que "de momento no hay ninguna noticia que dar" en torno a las negociaciones que mantiene con el Athletic Club para la renovación del contrato que vence el próximo 30 de junio, aunque matizó que "puede haberla dentro de poco".

"Vamos a esperar a ver lo que pasa y cuando haya algo que decir lo comunicaremos. Las negociaciones son para ponerse de acuerdo entre ambas partes. No hay nada escrito. Las intenciones del club y las mías pueden estar encaminadas, para eso están las reuniones", dijo el navarro tras el entrenamiento de este miércoles en Lezama.

Muniain, por otro lado, comentó que "la gente se queda dolida" después de salidas como las de Kepa Arrizabalaga porque "le toca el orgullo que jugadores se vayan". "La gente necesita alegrías. A ver lo que pasa. Yo he dicho que soy feliz aquí y vamos a ver", agregó.

El navarro, que cumplirá 26 años el próximo 19 de diciembre, subrayó que después de haber superado dos graves lesiones de rodilla, la última la pasada temporada, se siente "muy bien, muy a gusto y con muchas ganas de seguir creciendo personalmente a la vez que crece el equipo"

"Lo pasado, pasado está. No hay que pensar en dónde podía haber estado, sino en lo que me queda por hacer, que espero que sea mucho. He recibido golpes que me han hecho perder partidos y temporadas, pero eso me ha dado más hambre para continuar y seguir mejorando", reflexionó.

Agregó Muniain que se siente "cómodo" con el estilo de juego que propone Eduardo Berizzo", que le ha utilizado "por el centro" del ataque en los dos primeros partidos de LaLiga.

"Siempre pienso que puede ser mi año. Cuando empieza una temporada nueva intento mejorar la anterior y disfrutar de lo bonito que es el fútbol. Todo eso me gusta valorarlo y es lo que realmente me hace feliz", concluyó.