Urrutia asegura que Remiro le ha dicho que no tiene intención de renovar

Urrutia asegura que Remiro le ha dicho que no tiene intención de renovar

El presidente del Athletic Club, Josu Urrutia, aseguró este miércoles en San Mamés que el meta Alex Remiro le dijo "a través de su agente" de representación que "en su cabeza no está renovar con el Athletic". "Alex Remiro ha renunciado a plantarle al club cuales son su condiciones de renovación. A través de su agente nos ha transmitido que no tienen intención de renovar con el Athletic", desveló Urrutia sobre el meta navarro, que apuntaba a titular a principios de temporada tras la marcha de Kepa Arrizabalaga y la lesión de Iago Herrerín, pero que no ha entrado en ninguna convocatoria.

"Ahora la situación está mas clara. Y también está más claro el rendimiento de Unai Simón y que tenemos a Iago (Herrerín) que ha demostrado ser un portero de garantías", se felicitó por el nivel de los porteros, aún con la marcha de Kepa y sin contar con Remiro.

El presidente bilbaíno desveló cómo está el caso Remiro en una comparecencia ante los medios de comunicación en la sala de prensa Jose Irragorri de San Mamés en la que aseguró "ninguna persona de la Real ha comunicado nada" al Athletic sobre Peru Nolaskoain, el joven canterano guipuzcoano que acaba de renovar con el Athletic y aseguró haber tenido opciones de fichar por el club donostiarra.

"Lo de Peru venía de lejos, desde que decidimos que Peru haría la pretemporada con el primer equipo. No es algo decidido de una manera rápida", comentó un Urrutia que, aseguró que no se vuelve "demasiado loco" pensando en posibles ofertas realistas.

Urrutia, que compareció ante los medios acompañado del grueso de su junta directiva, avanzó que la Asamblea General Ordinaria anual del club será el día 22 de octubre, lunes, y trató otros temas de actualidad de la entidad.

Acompañado por el contador, Alberto Uribe-Echevarria, para que explicase el asunto, avanzó que la Junta hará "una provisión de 76 millones de euros" para que el club se pueda "gestionar con libertad" en los próximos año y no tener que estar pendiente de ajustarse al máximo en los presupuestos en una época de bonanza económica como en la que está.

Uribe-Echevarria reconoció cierto déficit para la próxima temporada de no haberse ido Kepa dejando 80 millones, pero destacó que el Athletic cuenta ahora "con un patrimonio de 134 millones de euros, que serán 60 más" si se aprueba el presupuesto del año pasado y que "sería de 270 si no se hubiera hecho esta provisión". "Un caso único en el fútbol estatal", dijo, calificando también la de hacer la provisión como "una decisión extraordinaria, especial y única".

Urrutia desveló también que el club ha iniciado negociaciones para renovar a Iker Muniain y Hodei Oleaga, el que está siendo meta reserva desde el inicio de temporada, que es "optimista" del cara al derbi vasco liguero de este viernes ante la Real Sociedad en Bilbao.

"Es difícil ver un favorito en los derbis, y menos tan temprano", asumió "optimista" y con la confianza de que "los puntos se queden aquí", aunque asumiendo que "no será fácil".

Urrutia, de todos modos, ve que en LaLiga, "en líneas generales todos buscando nuestra mejor puesta a punto". "El Madrid y el Barça se han dejado bastantes puntos, también el Atlético (de Madrid) y por abajo nadie se ha descolgado", apuntó.

En cuanto al Athletic lo ve "en un proceso lógico" con el nuevo entrenador, pero cree que ya "se intuye como se quiere jugar". "Quizás nos falte algún punto pero soy positivo, se tiene claro lo que se tiene y el equipo va dando pasos es una manera de jugar que es muy exigente y que necesita de coordinarse y asentarse", señaló.

"Veo la botella medio llena y soy optimista", resumió viendo similitudes en el inicio de Eduardo Berizzo con el que tuvo -en el primer año de presidente de Urrutia- su compatriota Marcelo Bielsa.

También comentó que de Fernando Llorente, quien apuntó como el regreso al Athletic como una de las opciones que baraja, que en su día (en 2012) rechazó una oferta de renovación que él mismo jugador calificó de "irrechazable".

Urrutia aseguró que él y su Junta aún no han decidido si se presentarán a las elecciones, que serán a más tardar a finales y que en 2014, en el anterior proceso electoral, en el que no tuvo rival, las convocaron "con tres meses de antelación".

Por último, aseguró que Gaizka Garitano, entrenador del Bilbao Athletic, y José María Amorrortu, director deportivo, "tiene muy buena relación" y que la que tiene él con ambos es "peor" que las que tienen los dos técnicos entre ellos.

Garitano dijo tras caer en la última jornada ante el Oviedo B en la capital asturiano que, tras tener que jugar el grueso de la plantilla del filial un partido de un torneo en Inglaterra el miércoles, él ya sabía que su equipo iba "a perder" el sábado.