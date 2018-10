Urrutia repite un respaldo abrumador en su octava Asamblea

Bilbao, 22 oct (EFE).- Josu Urrutia repitió este lunes el respaldo abrumador a sus cuentas de cada temporada, siempre de en torno a un 80 por ciento, en la que fue su octava Asamblea General Ordinaria como presidente del Athletic Club, la última de su segundo mandato de cuatro años.

La cita llegó a transmitir cierto aire de despedida en el discurso inicial con el que Urrutia abrió la Asamblea, pero en una intervención final para responder a un socio compromisario se reiteró en su posicionamiento de los últimos meses con el que mantiene la incógnita de si se presentará o no a un tercer mandato en las elecciones de 2019, no más tarde de marzo.

"En mi discurso me he limitado a cerrar dos legislaturas, a explicar lo que ha pasado, las motivaciones de por qué nos presentamos y cuáles han sido las orientaciones y porqué en estos años. Uno dice lo que dice y otro escucha lo que escucha (...). Llegará el momento y tendremos que decidir. Yo solo me he limitado a decir lo que he dicho y el que quiera hacer interpretaciones está en su derecho", zanjó el asunto.

La Asamblea aprobó con un 78,7 por ciento de votos a favor las cuentas de la temporada 2017-2018 y con un 78,21 el Presupuesto para 2018-2019 propuesto por la Junta Directiva.

La votación para la aprobación de las cuentas de la temporada pasada arrojó un resultado de 484 votos a favor y 95 en contra de 599 votos escrutados; mientras que el Presupuesto para este curso recibió 481 a favor y 92 en contra entre 596 votos.

Las cuentas del ejercicio 2017-2018 presentan unos gastos de 111,97 millones de euros y unos ingresos de 191,01, de los cuales 65 millones procedieron del pago por parte de Aymeric Laporte de la cláusula de rescisión para su fichaje por el Manchester City.

Este balance arroja un superávit después de impuestos de 76 millones que ha sido destinado, en una decisión sin precedentes hasta el momento en el Athletic, a una "provisión extraordinaria".

"Una cuenta que, si en el futuro se dan situaciones muy desfavorables, sirva para garantizar que las siguientes temporadas sean mas fáciles de cuadrar", explicó este lunes en el Palacio Euskalduna el contador Alberto Uribe-Echevarria.

El presupuesto para el curso 2018-2019 asciende a 128,9 millones de euros y contempla un superávit de 60 millones derivados de los 80 ingresados en agosto por la salida de Kepa Arrizabalaga al Chelsea.

En la alocución inicial que abría la cita anual con los socios compromisarios, los que representan a los 44.560 socios del club, Urrutia se dio un "aprobado alto" en la gestión deportiva con él de presidente y "también una buena nota" en la económica.

Urrutia repasó todo lo ocurrido durante siete años de presidencia bajo la máxima de "esto somos, esto hacemos: izan eta egin", explicó en un discurso de 37 minutos, los diez primeros en euskera.

En lo deportivo, recordó los seis años en Europa, uno de ellos en Liga de Campeones, la Supercopa ganada al Barcelona en 2015, las dos finales de Copa disputadas, así como la final de la Europa League de 2012, la segunda final europea de la historia de la entidad.

También destacó el "probablemente mejor momento en la historia de la entidad" en lo económico, especialmente que las auditorías "nunca" han puesto "salvedades" a las cuentas de su Junta Directiva.

Y aseguró que "los números hubiesen cuadrado igualmente" sin los 221 millones de euros recibidos por la marcha de jugadores (40 por Javi Martínez, 36 por Ander Herrera, 65 por Aymeric Laporte y 80 por Kepa Arrizabalaga).

Al respecto, Uribe-Echevarria, destacó que en los ocho años de esta junta se han generado "199 millones de euros de dinero contante y sonante" y que ellos "no se deben a las salidas de jugadores sino básicamente a la gestión ordinaria".

"De esos 221 millones hemos invertido 170. Y eso da que en estos ocho años hemos conseguido de forma extraordinaria 51 millones. Hasta 199 da una diferencia de 148 que no son extraordinarios, consecuencia de un éxito deportivo notable", explicó.

Uribe-Echevarria recordó también que cuando se hicieron cargo del club en julio de 2011 el "fondo de maniobra o deuda neta" presentaba un "negativo de 49 millones" y cuando acaben su actual mandato será de "150 positivos".

En su discurso, Urrutia dio la "gracias" a la Asamblea por su acompañamiento durante los últimos años y su apoyo mayoritario en las citas anuales que ha tenido con ella.

Un detalle de los varios que dieron pie a pensar en una posible despedida, pero que quedó en nada cuando el presidente respondió a un socio compromisario en el turno de ruegos y preguntas con el que terminó la Asamblea a las 01.15 horas. Casi seis horas después de su inicio a las 19.30.