El mal arranque del proyecto Berizzo en seis claves

El nuevo proyecto del Athletic Club con el técnico argentino Eduardo Berizzo al frente no acaba de arrancar como esperaban club y afición, y se encuentra varado en la parte baja de la tabla alcanzado ya el primer cuarto de la competición.

Disputadas las nueve primeras jornadas del campeonato liguero, el Athletic es decimoséptimo en la tabla, el último de las puestos que se salva del descenso, con 9 puntos sumados y solo una victoria conseguida. Unos números que se pueden explicar en seis claves.

1. Irregularidad

El Athletic no ha sido capaz de encontrar regularidad en su fútbol, que ha alternado escasos momentos brillantes con fases más prolongadas de mediocridad e incluso en algunos partidos de indefinición. En Ipurua, incluso de desacuerdo respecto al discurso propugnado por el técnico.

Los buenos momentos de los de Berizzo han sido tres buenas primeras partes ante rivales de entidad, Real Madrid, Betis y Barcelona, y la segunda de ayer en Vallecas.

Los malos, todos los demás. Desde los dos choques insulsos con los que abrió el curso en San Mamés frente al Leganés y el recién ascendido Huesca; pasando por dos claras derrotas en Bilbao frente a un Villarreal y una Real Sociedad también con muchos problemas, hasta el nefasto partido y medio encadenado en las visitas a Ipurua y Vallecas, dos campos habitualmente 'amigos'.

2. Falta de intensidad

Aunque los problemas del Athletic son varios, quizás el que más le está penalizando es la falta de intensidad en algunos partidos. Algo sorprendente en un equipo que hace de los intangibles sus grandes aliados para poder competir en manifiesta inferioridad surtiéndose de un mercado tan escaso como el vasco.

3. Dificultades en la creación de juego

Los de Berizzo también están pagando las enormes dificultades paras crear juego en el ofensivo 1-4-3-3 que propugna el de Cruz Alta. El Toto incrusta a Beñat o Unai López y Muniain en el trío de centrocampistas que completa Dani García, pero como no domina el juego ni genera ocasiones, esa apuesta se le vuelve en contra al tener que recular a labores defensivas. Para las que ni Beñat, ni Unai ni Muniain están especialmente dotados.

4. Fragilidad defensiva

A pesar de que el foco en lo que va de temporada ha apuntado permanentemente a la portería con la marcha de Kepa, la lesión de Iago, el castigo a Remiro por no renovar y la sorprendente titularidad de Simón hasta el regreso de Herrerín, el problema defensivo del Athletic no está ahí, sino en una fragilidad defensiva general que contagia hasta a la línea de cuatro defensiva. Berizzo no confía en Núñez y cuestiona a Yeray, pero los que se ven implicados en un buen número de goles visitantes son Iñigo Martínez, que ha encontrado un enemigo implacable en el VAR, y Yuri Berchihe. El debut del canterano Nolaskoain como central, un puesto que le era desconocido, es la única buena noticia. Peru, que este jueves cumple 20 años, incluso ha marcado un gol.

5. Faltan los goles de Aduriz

Sin duda, lo que más echa de menos en lo que va de curso el Athletic son los goles de Aduriz, que promedia más de 15 dianas en las últimas seis temporada pero al que diferentes problemas musculares le están amargando un inicio de curso a cero en cinco partidos con solo tres titularidades y sin apenas ocasiones de gol.

Aunque hay cierto debate sobre si el problema es que no le llegan balones para rematar o que su estado físico -camino de los 38 años- ya le lastra, lo cierto es que tanto con él como sin él su equipo no funciona. Sí es verdad que ni ante el Madrid, ni en los primeros tiempos de Sevilla y Barcelona estuvo en el campo. Pero sí ayer en la segunda parte de Vallecas. Aunque sin protagonismo.

6. Poco rendimiento de jugadores clave

No obstante, hay otros jugadores claves que tienen que mejorar. Y bastante. Iñigo y Yuri están por debajo de lo esperado cuando pagaron por ellos 32 y 24 millones de euros, respectivamente; Williams, con contrato hasta 2025 y ya casi dos años sin marcar en casa en liga, apenas si brilla ocasionalmente fuera.

Hasta Muniain tiene demasiadas intermitencias a pesar de los cuatro goles que suma. Los cuatro, curiosamente, en el área pequeña. Uno de los pocos datos a poner en valor por un Athletic que no acaba de arrancar en un proyecto, el de Berizzo, que ilusionaba porque retrotraía a los tiempos de su compatriota Marcelo Bielsa. A los que, de momento, ni se acerca.