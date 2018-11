Beñat, ya recuperado de su infección, asegura que "solo ha sido un susto"

El jugador del Athletic Club Beñat Etxebarria aseguró que se encuentra ya recuperado del proceso vírico que le obligó a ser ingresado en un centro hospitalario hace dos semanas y afortunadamente "todo ha quedado en un susto".

El jugador explicó que el primer síntoma de su enfermedad fue que se encontró "más cansado de lo normal", lo que achacó en un primer momento a "la acumulación de entrenamientos". "Después del parón -de mediados de octubre- veo que se ese cansancio sigue, me hago análisis y caigo enfermo", relató.

Beñat se felicitó de que ese "proceso infeccioso agudo" diagnosticado entonces esté "solucionado", aunque lamentó que le llegó en un buen momento a nivel deportivo y tras haber sido titular en las cinco jornadas anteriores a ese contratiempo.

"Me sentía muy bien y estaba muy a gusto en el campo. Es una pena, pero eso no se elige. No queda otra que seguir trabajando y apretar para volver a estar ahí", apuntó el jugador, quien en este tiempo fuera del equipo no ha visto a sus compañeros "nerviosos" por los resultados obtenidos, aunque sí con "ansiedad de ganar".

"Ha habido partidos con muy buenos minutos de fútbol que no hemos marcado y los rivales con menos nos han hecho gol. El equipo trabaja bien e intentara pulir esos pequeños detalles para empezar a sumar de tres en tres y estar arriba, que es lo que queremos todos", reflexionó.

"La plantilla está tranquila porque hemos hecho partidos buenos en los que hemos merecido más y otros en los que hemos perdido que ha sido demasiado castigo", añadió el de Igorre.

Beñat, por otro, lado, no cree que el Athletic practique "otro fútbol" con los cambios efectuados en la última jornada por Eduardo Berizzo porque considera que el técnico dispone de una plantilla "muy amplia" en la que "todos" son "capaces de jugar con la intensidad que quiere el 'mister'".

El centrocampista, por último, aseguró que en el vestuario no se comenta el dato de que el Athletic lleve más de 20 años sin ganar al Espanyol en su campo en LaLiga, la racha más larga del Athletic como visitante en los estadios de Primera División.

"Las estadísticas están ahí, pero yo también tengo un buen recuerdo en ese campo en las semifinales de Copa. Sabemos que se puede ganar y a eso vamos", sentenció Beñat recordando el 0-2 logrado en 2015 que le dio acceso al equipo rojiblanco a la final de esa temporada.