Berizzo: "Si es lo mejor para el equipo contemplaría la dimisión"

El entrenador del Athletic Club, Eduardo Berizzo, señaló tras la derrota de su equipo por 3-0 ante el Levante que les mantiene en zona de descenso, que no sabe si seguirá al frente del equipo.

"No tengo ni idea si seguiré en el cargo, lo importante no es Berizzo. Soy el primer responsable y el primero que sabe que hay que torcer la situación. Hoy hemos jugado con un sistema diferente, gente diferente, pero nuestra incapacidad para marcar y la facilidad para recibir goles hace difícil darle la vuelta. Hasta que no lo corrijamos, las victorias serán difíciles", indicó.

Preguntado por si se ha planteado dimitir, el técnico argentino señalo que "si es lo mejor para el equipo contemplaría la dimisión. No lo he pensado. Si sirve, así será, pero creo que sirvo. Siempre me siento capaz, me duele perder partidos y no lograr torcer la trayectoria del equipo". "Trabajamos con calidad y encontrarnos en esta situación es desagradable, no solo por mí, sino para los jugadores, por la gente del club. Es frustrante pero hay que insistir. La plantilla tiene nivel y capacidad para darle la vuelta a esta situación", recalcó.

Sobre el desarrollo del encuentro apuntó que "el primer tiempo fue correcto, sin situaciones claras en contra y a favor no concretamos". "Concedimos gol en el último minuto y en el segundo tiempo salimos sin la tensión necesaria, el equipo se rompió, sin opciones de remontar y te expones a lo que pasó", concluyó.