Garitano convoca a Iturraspe, Ganea y Guruzeta para suplir a los sancionados

Gaizka Garitano citó a Ander Iturraspe, Cristian Ganea y Gorka Guruzeta para suplir a los sancionados Yuri Berchiche, Iñigo Martínez y Peru Nolaskain en la convocatoria de 19 futbolistas para al partido liguero de esta noche ante el Girona en San Mamés (21.00 horas).

La citación de Iturraspe, otrora jugador fundamental en el equipo bilbaíno, supone la primera entrada del medio centro internacional en una lista desde el 26 de septiembre, desde que fuese titular ante el Villarreal en La Catedral y fuese sustituido en el minuto 66. Desde entonces, el de Abadiño encadenó once partidos sin estar convocado, los diez primeros con Eduardo Berizzo y el último, esta misma semana, ya con Garitano. De esos once encuentros, nueve fueron de Liga y dos de Copa del Rey. Ganea y Guruzeta vuelven a la lista una vez recuperados de los golpes que les impidieron terminar sus últimos encuentros. Guruzeta el de ida de Copa ante el Huesca de hace once días en Bilbao y Ganea el liguero del pasado lunes en Valencia contra el Levante.

Por lo demás, quedaron descartados de la lista de Garitano, la segunda del técnico de Derio y la primera para un partido en San Mamés, los lesionados Mikel Balenziaga y Mikel Rico, y también Alex Remiro e Iñigo Lekue. Estos dos últimos también habituales descartes con Berizzo. Para Huesca, Garitano también citó a 19 jugadores y el que se quedó en la grada fue Nolaskoain.

Los 19 jugadores convocados por el Athletic para recibir esta noche al Girona son Iago Herrerín; Capa, Yeray, Unai Núñez, De Marcos; Dani García, Beñat; Williams, Muniain, Susaeta; y Aduriz; Unai Simón, Ganea, San José, Iturraspe, Unai López, Raúl García, Córdoba y Guruzeta. Los once primeros podrían conformar el once inicial.