El Athletic se fija como objetivo "llegar a Navidad fuera del descenso"

El vestuario del Athletic Club se ha fijado como objetivo inmediato sumar los puntos suficientes en los dos últimos partidos del año, frente al Deportivo Alavés y el Real Valladolid, los puntos suficientes para "llegar a Navidad fuera del descenso".



"Eso nos daría, además de tranquilidad, confianza para el año que viene", subrayó Dani García, dando voz a la caseta rojiblanca en este asunto, a la conclusión del entrenamiento a puerta cerrada dirigido este viernes por Gaizka Garitano en Lezama.



A falta de esos dos encuentros el equipo rojiblanco es antepenúltimo, con 14 puntos, los mismos que el Villarreal, 17º, y a tres del Leganés, 16º, los dos equipos que le preceden en la tabla.



El centrocampista admitió que la victoria del pasado lunes frente al Girona (1-0) supuso "una gran alegría" después de 14 partidos sin ganar, pero admitió que la situación sigue siendo "muy complicada" y que están "jugando con la historia del club".



"La alegría, el desahogo y cómo lo celebramos fue por cómo lo habíamos pasado. Llevas semanas a cara de perro sin ganar, pasándolo mal y sufriendo. Esta semana lo estamos aprovechando porque después de estar tanto tiempo fastidiados nos merecíamos estar felices", reflexionó el jugador sobre sus sensaciones de esta semana.



Por otro lado, Dani García apuntó que los malos resultados obtenidos con Eduardo Berizzo se podrían explicar por una combinación de "mala suerte" y de que los futbolistas no han estado "al nivel que debíamos estar".



"Eduardo y su equipo pusieron todo de su parte para que esto saliera adelante, pero los jugadores no rendimos como se esperaba y los resultados no se dieron. El fútbol esta diseñado así. Cuando va mal no se puede echar a 25 jugadores. Nos sentimos fastidiados de no aprovechar esta oportunidad de hacer un gran año con Eduardo", dijo.



El guipuzcoano añadió que lo que ha tratado Garitano en sus primeros días al frente del Athletic ha sido intentar hacer "lo más normal posible, con tres pautas" que el equipo "cogió bien".



"El 'mister' es consciente de que en una semana no se puede cambiar todo. Contra el Girona tiramos más de 40 centros y 20 tiros. Tener arriba a Aduriz y Raúl García y meterles balones es una baza muy importante para nosotros. Con seguridad, orden defensivo y aprovechando las oportunidades saldremos para arriba", explicó.



Respecto al partido del lunes en Mendizorroza Dani García espera un encuentro "intenso, como siempre en Vitoria" ante un Alavés que en absoluto considera que se encuentre en crisis a pesar de no haber ganado en sus últimos tres partidos.



"Si el Alavés está en crisis nosotros estamos en el infierno. Han tenido partidos complicados y en casa no ha perdido todavía. Es un reto más. El Girona todavía no había perdido fuera y sacamos el partido. A ver si en Vitoria sumamos otros tres puntos que nos daría la vida", incidió.