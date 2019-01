Ibai dice que su "sentimiento por el Athletic" fue lo que le animó a volver

Ibai Gómez aseguró en su presentación como nuevo jugador del Athletic Club que "lo mas relevante" a la hora de tomar la decisión de dejar el Deportivo Alavés para regresar a Bilbao fue su "sentimiento" por el equipo rojiblanco.



"Cuando decidimos con el corazón salen estas cosas. Salí con la intención de crecer y creo que lo he conseguido. Es un orgullo y un placer volver a casa", subrayó el delantero bilbaíno en un acto en el que estuvo acompañado por el presidente del club, Aitor Elizegi, y el director deportivo, Rafa Alkorta. Ibai comentó además que el proceso de su fichaje fue "bastante sencillo" después de que "a partir de enero", y tras hablar con el Alavés, analizase las ofertas de las que disponía y valorase "todos los factores, no sólo el deportivo y el económico". "Creo que es la mejor decisión que he podido tomar, estoy muy feliz. No hay mejor sitio para mi que el Athletic", dijo.

Sobre la ausencia de cláusula de rescisión en su contrato, que finalizará en 2022, dijo que la explicación es "sencilla" porque tanto el club como él consideran que está "en casa". "Cuando estás en tu casa no piensas en salir y por eso no merece la pena hablar de cláusulas", dijo. "Ahora soy totalmente diferente. He conocido a gente que me ha ayudado y he evolucionado mucho, mental y físicamente. Voy a demostrar que soy totalmente diferente. Aunque lo que diga no va a servir de nada, lo que quiero es hacerlo en el campo", dijo sobre su progresión desde que salió del Athletic en 2016. "Estoy preparado para afrontar este reto bonito e ilusionante. Lo que tengo claro es que me voy a dejar el alma cada día como lo he hecho siempre para defender este escudo", añadió. Ibai, además, aseguró que llega con "una mentalidad muy positiva" y con plena confianza de que el Athletic va a "darle la vuelta" a la delicada situación clasificatoria que atraviesa en LaLiga. "En el último mes las sensaciones son diferentes. El equipo es más compacto y ordenado y si sigue así los resultados van a llegar", dijo.

El futbolista tuvo también palabras de agradecimiento al Alavés y subrayó que a pesar de que es "del Athletic desde pequeño", no "puede ocultar" que será también "un alavesista más durante toda la vida" gracias a esos "dos años y medio de felicidad" que ha pasado en Vitoria. "Es como decidir entre los padres adoptivos y los padres de sangre. Son dos equipos que voy a llevar siempre en mi corazón, aunque lo que tengo que defender es donde estoy", recalcó.

Por su parte, el presidente Elizegi confesó que a nivel personal será "inolvidable" comenzar el año, y prácticamente su mandato, que inició el 27 de diciembre, con la "muestra de compromiso" de Ibai porque, considera que, además de aportar deportivamente, su regreso "refuerza el mensaje" del Athletic. "Hay que felicitarnos porque estamos sumando, no solo mejorando la plantilla, sino en el ideario de lo que todos pensamos", recalcó. Alkorta, por su parte, destacó que "las dos partes han hecho un esfuerzo importante" y aseguró que Ibai "le va a dar mucho al equipo". "Es una buena forma de empezar el año, con un jugador que va sumar en la plantilla y en muchos aspectos. Queremos que todo vaya bien, que vuelva a sentirse a gusto en casa porque ha dado un paso muy importante", dijo el director deportivo.