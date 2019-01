Williams: "Cuando tengo espacios me siento muy cómodo y ha sido una gozada"

Bilbao, 13 ene (EFE).- Iñaki Williams confesó haber sido "una gozada" el partido ante el Sevilla, tras haber aprovechado los "espacios" que dejó el rival para lograr los dos goles que le dieron la victoria a un Athletic necesitado de puntos para seguir escapando de los puestos de descenso.



"Cuando tengo espacios me siento muy cómodo y la verdad es que ha sido una gozada", dijo Williams a los micrófonos de beIN SPORTS, a los que reconoció que fue "increíble lo vivido hoy" en San Mamés.



"Estamos muy contentos y yo personalmente mes siento muy feliz. Volver a meter en San Mamés -donde no marcaba en LaLiga desde hace más de dos años- después de tanto tiempo, después de haber trabajado tanto y después de la situación en la que estábamos era muy importante" ganar, destacó.



Para el delantero bilbaíno, "hoy el equipo ha dado más que la cara, la afición ha estado enchufadísima y la verdad es que todo ha salido redondo".



Ya en el aspecto personal, desveló que está "muy contento y muy feliz" por haber "podido acertar desde el centro de la delantera", por haber aportado "eficacia y profundidad" al ataque rojiblanco como le suele pedir su compañero Aritz Aduriz, también delantero centro.



"Cuando me la dan en carrera lo intento hacer lo mejor posible y solo he tenido que tener la tranquilidad y la pausa que muchas veces me dice Adu. He tenido suerte, porque los balones han ido a la cazuela", añadió.



Williams reparó en que su equipo sabía que "había que llegar a los últimos minutos aunque fuese con el gancho" en un partido que "iba a ser difícil y complicado, porque el Sevilla aprieta".



Y también asume que, aun con la victoria de este domingo, "todavía queda muchísima liga". "Queda toda la segunda vuelta y sabemos que nos va a tocar remar muy fuerte, pero desde la humildad y desde el trabajo seguro que llegamos a nuestros objetivos", confió.