El 'cachorro' Iñigo Vicente, novedad en la convocatoria de Garitano

El joven jugador del Bilbao Athletic Iñigo Vicente, delantero que acaba de cumplir 21 años, es la gran novedad de la convocatoria del Athletic Club para el partido copero de mañana en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el choque de vuelta de la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey que el Sevilla dejó casi sentenciada en la ida ganando 1-3 en San Mamés.

Junto a Vicente entraron en una lista de 19 jugadores Ander Iturraspe, Peru Nolaskoain y Unai López, tres de los descartes habituales de un Gaizka Garitano que avanzó que "habrá cambios" respecto al equipo que el domingo ganó 2-0 al Sevilla en San Mamés en el choque liguero que fue le segundo de los tres que está midiendo a su equipo con el Sevilla en apenas seis días.

Por el contrario, el técnico vizcaíno dio descanso a tres de sus titulares habituales, Yeray Álvarez, Yuri Berchiche y Beñat Etxebarria.

También quedaron descartados los lesionados Aritz Aduriz, Raúl García, Mikel Rico, Iñigo Lekue y Oihan Sancet, estos tres últimos de larga duración, y el tercer portero Alex Remiro.

Sobre Aduriz y Raúl García, aunque no quiso aventurarse a "un no categórico", Garitano aseguró que cree "que no" estarán recuperados para jugar el domingo en el choque liguero del domingo ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica.

La lista de 19 jugadores convocados en el Athletic par visitar mañana al Sevilla en la vuelta de octavos de final de la Copa del Rey es Unai Simón; De Marcos, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Balenziaga; Iturraspe, Nolaskoain,; Ibai, Vicente, Susaeta; Guruzeta; Iago Herrerín, Capa, Dani García, Unai López, Córdoba, Muniain, Williams y Vicente.