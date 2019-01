Yuri Berchiche: "El Betis tiene una forma muy peculiar de jugar"

Este domingo el Betis visitará San Mamés para enfrentarse al Athetic. Tras una mala racha con Berizzo en el banquillo, los leones están remontando y confían en lograr la victoria ante un Betis que llegará menos descansado a la cita, al haber jugado Copa el jueves frente al Espanyol. Los vascos, por su parte, se presentarán tras empatar contra el Villareal en LaLiga.



Yuri Berchiche, lateral zurdo del Athetic, habló del Betis en la mañana de este viernes y destacó que los verdiblancos "tienen una manera muy peculiar de jugar". Además, añadió: "Hay que estar fuertes mentalmente sabiendo que te van a dominar sí o sí".



"Han dominado también al Milan o al Madrid. No debemos volvernos locos por verles tocar el balón y cuando recuperemos tenemos que seguir como hasta ahora, convertir en peligro esas transiciones y si es posible en goles", reflexionó.

"Hay que intentar jugar como contra el Sevilla -en el último partido en 'La Catedral'- y enganchar al público. Para nosotros sentir el aliento de San Mamés es muy importante", explicó en la rueda de prensa que ofreció tras el entrenamiento de esta mañana.

El jugador admitió que aún no ha dado todo de sí mismo para el equipo y culpa al cansancio en las piernas. Es por ello que le costaba entrar en el partido. "Ahora llevo tres partidos en los que me encuentro muy bien y se me ha notado", confesó para los medios de comunicación. Subrayó: "Sé que mi nivel está por llegar".