Núñez se retira del entrenamiento por unas molestias musculares

El jugador del Athletic Club Unai Núñez se retiró este lunes del entrenamiento con el que su equipo volvió al trabajo tras empatar este domingo sin goles ante el FC Barcelona en San Mamés, antes de que finalizase, a causa de unas molestias musculares.



Como para el siguiente partido del equipo bilbaíno queda una semana, ya que está programado para el próximo lunes contra el Huesca en El Alcoraz, todavía es pronto para saber si el internacional sub-21, con rol de tercer central de la plantilla para Gaizka Garitano, es duda o no de cara a ese próximo encuentro.



Para el choque de Huesca, en principio, el Athletic tiene cuatro bajas seguras, las de los lesionados Aritz Aduriz -que hoy cumple 37 años- e Iñigo Lekue y los sancionados Dani García y Oscar de Marcos. Los dos últimos por las tarjetas que vieron ante el Barça.



La de Dani García fue la décima amarilla de la temporada, por lo que cumplió ciclo, y las de De Marcos dos amonestaciones que conllevaron su expulsión en el minuto 91. El polivalente jugador alavés, en todo caso, ya era baja con la primera de las cartulinas, con las que también cumplía ciclo.



La sesión de este lunes fue la habitual posterior a un partido, menos exigente para los titulares del día anterior, entre los que no estuvieron ni Yuri Berchiche ni Beñat Etxebarria, y más para el resto de la plantilla. De estos, Mikel San José e Iker Muniain, que salieron en la segunda mitad contra el Barcelona, no participaron en el partidillo contra los suplentes del Bilbao Athletic que dispuso Garitano para el bloque no titular.



En caso de que Núñez no estuviese disponible para Huesca, en principio, su sustituto en la convocatoria sería Peru Nolaskoain, quien a pesar de tener molestias físicas durante la semana pasada, jugó el sábado con el Bilbao Athletic en Gernika y hoy se ejercitó junto a sus compañeros con aparente normalidad. El alcance de las molestias del central portugalujo empezarán a desvelarse con el regreso a los entrenamientos de la primera plantilla bilbaína, que mañana, martes, gozará de jornada de descanso.