Garitano: "El club quiere que siga y yo quiero seguir, será sencillo"

Lezama (Bizkaia), 28 mar (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, aseguró este jueves en Lezama que acordar su renovación con la entidad bilbaína será "sencillo" ya que el club ya le ha "comunicado que quiere que siga" y el también quiere "seguir".

"No hay problema, el club ya me ha comunicado que quiere que siga y yo quiero seguir, así que es cuestión de uno o dos minutos. No hay ningún problema para eso. Ellos quieren que siga y yo quiero seguir: es muy sencillo", desveló.

Garitano, en cambio, no da demasiada importancia al hecho de que el presidente Aitor Elizegi dijese que "ojalá" el de Derio "estuviese tres años" más en el banquillo rojiblanco.

"En el Depor también me dijeron que iba a estar tres años más y al de diez días me echaron. En el fútbol, mañana. ¿A que hora es el partido? ¿A las 9? Pues a las 9, eso te va a evaluar", dijo esta noche en Lezama, tras el entrenamiento vespertino de su equipo.

"Si pierdes eres un desastre, malísimo, y si ganas te quieren renovar cinco años. Así funcionamos los entrenadores, pasamos de ser uno bueno a mañana a las 11 de la noche el peor que hay en el mundo, vivimos en el alambre", siguió con su reflexión.

Y respondió "ojalá que sí, ojalá", cuando se le apuntó que en el Athletic se hacen las cosas de manera diferente.

En lo que no quiso profundizar el técnico vasco es en si le gustaría que renovase para la próxima temporada el capitán Markel Susaeta, quien aseguró hace unos días que no había recibido ninguna oferta en ese sentido.

"No hemos hablado de eso ni hemos tomado ninguna decisión. Sería una falta de respeto que ningún jugador supiera algo si no hay entrenador oficialmente", consideró.

Para Garitano: "todos los futbolistas son importantes ahora mismo, todos los que tenemos". "Y a su debido tiempo, cuando haya entrenador, se le comunicará a cada uno su continuidad o su no continuidad. Sería una falta de respeto hablar de casos individuales sin pensar que mañana hay partido y que nos que nos quedan todavía diez partidos por delante", zanjó.