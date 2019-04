San José: "Vaya bien o vaya mal tenemos que mantener el marcador vivo"

Mikel San José cree que el Athletic tiene que salir el domingo al Santiago Bernabéu (16.15 horas) con la idea de que, le "vaya bien" o le "vaya mal, el marcador esté vivo" y pueda "pelearlo" en todo momento para mantenerse así en la dinámica de resultados que le ha metido en la pelea por los puestos europeos de la tabla.

"La clave estará en la eficacia que tengamos de cara a puerta, en evitar que ellos tengan muchas ocasiones y en saber que el partido es largo, que tenemos que estar metidos en él nos vaya bien o nos vaya mal. Que el marcador esté vivo, que no sea lejano y que podamos pelearlo", dijo el centrocampista internacional en Lezama.

San José augura "un partido bonito, importante y complicado" al que su equipo va "con toda la ilusión y sabiendo que hay mucho en juego", ya que, de ganar, sus opciones de lograr una plaza europea, en la que se instaló con el triunfo de la última jornada ante el Rayo Vallecano en San Mamés (3-2), aumentarían exponencialmente.

"Volver con los tres puntos, en cuanto a la clasificación sería un salto terrible. Yo no he ganado, muchos no hemos ganado y son ya 14 años sin ganar. Ganar allí no es habitual y ya solo eso sería importante. Y de cara a la clasificación y a la dinámica que llevamos, que es buena, poder seguir en ella y para la confianza del grupo ganar en un escenario así sería un impulso muy grande", dijo.

En ese sentido, cree que este, después de pasar de los puestos de descenso a los europeos en las 18 jornadas con Gaizka Garitano de entrenador, "es el mejor momento en cuanto a dinámica, clasificación y resultados" del Athletic.

Un buen momento que, cree, no deben ensombrecer ni las bajas que sufre de cara al encuentro, las de titulares fijos como Ander Capa, Dani García y otros hombre relevante en la rotación como Ibai Gómez.

"Pueden ser bajas importantes pero tenemos una plantilla amplia, con nivel y capacidad para que mantener el nivel. Físicamente estamos bien, la dinámica es buena y sabemos que en cualquier momento podemos dar la vuelta a cualquier resultado", aseguró.

De todos modos, San José tiene claro que ganar en el Bernabéu es harto complicado: "tengo la sensación de que siempre jugamos bien allí y que creamos ocasiones, pero que siempre volvemos con derrotas y muchas veces con varios goles".

En cuanto al rival, no cree que el futuro sobre el que se habla de muchos jugadores "afecte demasiado" a un Real Madrid que "la plantilla que tiene la tiene esté peleando por objetivos o no" y que "desde la vuelta de Zidane el equipo querrá agradar".

"Juegan en casa y está claro que saldrán a morder y a ganar. Si pueden meter cinco, mejor que tres. Pero la competitividad de la liga se está viendo, ganar no es fácil y nosotros plantearemos un partido muy complicado para ellos", avanzó.

"Quedan seis partidos y cuatro son fuera. Si queremos pelear por estar en Europa, obviamente, con lo de casa no nos va a llegar. Aunque fuera también hacemos partidos serios y completos", asumió que la clasificación europea del Athletic pasará por puntuar a domicilio, empezando este domingo en el Bernabéu.

San José se refirió también al Manchester City-Tottenham del miércoles en el que se midieron dos excompañeros suyos, Fernando Llorente y Aymeric Laporte, a los que destacó.

"Era un partido muy interesante no solo por estar ellos. Yo lo seguí con bastante interés. Cayó del lado de Fernando y encima con gol suyo y quiero felicitarle porque creo que se lo merece", dijo sobre el ariete.

Y, en cuanto a "Ayme, pues una pena porque en la Premier están en la pelea, han ganado alguna Copa, están en la final de otra. Obviamente, avanzar en Champions sería importante, pero de la misma manera está haciendo un temporadón", destacó. EFE