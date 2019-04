Möstrom, "encantada" en Lezama, recibe con "orgullo y honor" el 'One Club Woman'

Lezama (Bizkaia), 25 abr (EFE).- La exfutbolista sueca Malin Möstrom aseguró este jueves en Lezama, "encantada" con lo "visto" en las Instalaciones del Athletic, que recibe "con orgullo y honor" el premio 'One Club Woman' con el que le ha distinguido el club vasco.



"Es un orgullo y un honor encontrarme aquí hoy, es fantástico el trabajo del club. Estoy encantada con lo que he visto", dijo Möstrom reconociendo que le "faltan palabras" para explicar lo que siente al concedérsele un premio que lo primero que le causó fue una "sorpresa porque desconocía lo que es este galardón".



En todo caso, considera la iniciativa del Athletic es "importante para todas las mujeres que juegan al fútbol".



En su comparecencia ante los medios, Möstrom estuvo acompañada por el presidente, Aitor Elizegi, y la plantilla y el cuerpo técnico del primer equipo femenino del Athletic.



Elizegi comparó el "currículum" de Möstrom con el de otros futbolistas importantes a lo largo la historia y destacó el detalle de que tras ser "capitana" del equipo "y lograr la Copa de Europa, después de su retirada volvió a jugar" para ayudar a su equipo en varios partidos en las que sufría muchas bajas.



El cocinero bilbaíno cree que "merecía la pena premiar desde otro punto de vista" en el mundo del fútbol y que aseguró que "hay más candidatas y más oportunidades de premiar a este tipo de jugadoras".



"Hay más 'One Club Women' en el mundo del fútbol", apuntó, crítico hacia cierta evolución del fútbol. "Hay intereses en al mundo del fútbol ajeno a los clubes, a los intereses de ellos y ellas y no parece muy sencillo que alguien pueda desarrollar una carrera en un mismo club", lamentó Elizegi.



Móstrom explicó que en su día tuvo "oportunidades" de jugar en otro club diferente del Umeå IK, en el que desarrolló toda su carrera y por lo que la ha premiado el Athletic, pero que tuvo claro que "la mejor opción" era quedarse.



"Jugar con ese equipo fue la mejor decisión, porque ponían a la jugadora por encima de todo. Sí me ofrecieron oportunidades para irme pero no era una opción, quedarme era lo mejor y fue muy fácil tomar la decisión", dijo.



En tono jocoso, admitió que le "gustaría jugar en el Athletic", pero que ya se ve "un poco mayor" -tiene 43 años-; y ya recobrando la seriedad aseguró que ya "siempre" recordará al club vasco.



"Me encanta la filosofía del Athletic. Creo que es muy importante lo que hace el club, que está consiguiendo muchos éxitos y espero que más clubes sigan esta filosofía", aseguró.



Ya en cuanto a la evolución del fútbol femenino, Möstrom admitió que las diferencias, sobre todo en el ámbito económico, entre ambos sexos "es un tema candente" pero "no una cuestión fácil" de abordar. Sí tiene claro que "las mujeres futbolistas merecen más porque entrenan igual". "No entiendo la diferencias que existen en cuestión de género, pero no es una cuestión fácil", reflexionó.