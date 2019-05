Williams: "Susaeta ha sido siempre un referente para mí"

Iñaki Williams ha destacado el "apoyo incondicional" que desde que ascendió al primer equipo le brindó Markel Susaeta y subrayó que el capitán, que dejará el Athletic Club al final de esta temporada, ha sido "siempre un referente" y un "grandísimo compañero".

"Me intentó ayudar desde que llegué. Cuando debuté el míster (Ernesto Valverde) me puso en su posición y siempre me ayudó. Le estoy muy agradecido. Me hubiese gustado compartir muchos más años con él como capitán. Nos da pena que se marche", ha confesado este viernes en conferencia de prensa tras el entrenamiento.

El delantero también tuvo palabras de reconocimiento para Ander Iturraspe y Mikel Rico, sus otros dos compañeros que se despedirán también el domingo como jugadores del Athletic.

"Iturraspe, digan lo que digan, es un pedazo de crack que ha demostrado estar a un nivel altísimo. Ha sido internacional y nadie le ha regalado nada. Y Rico ha sido también una grandísima persona y como un padre para mí. Me da pena que se vayan", incidió

Williams espera poder despedir a estos "tres grandes amigos" con una victoria el domingo frente al Celta que le acercaría a una séptima plaza con billete para la Liga Europa previo paso por tres previas en verano.

"Estaríamos encantados de ir a las previas, en vez de jugar amistosos jugaríamos partidos oficiales. Conseguir ese premio sería más especial con lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Hemos salido adelante, peleado por Europa y tenemos la sartén por el mango. Tenemos que salir a agarrar lo que queremos", reflexionó.

El delantero apeló a la fortaleza del equipo rojiblanco en San Mamés, donde "no hemos perdido en todo 2019", aunque reconoció que van a necesitar mejorar su entrada a los partidos respecto a los dos últimos contra el Deportivo Alavés y el Real Valladolid.

"Todos somos humanos y es complicado salir todos los partidos con la máxima mentalidad. En esos dos quizás los primeros veinte minutos no fueron buenos, pero no queda tiempo para lamentarse. Debemos salir desde el minuto 1 con la actitud que nos ha hecho salir de abajo", subrayó.

"La temporada se ha hecho muy larga. La presión que hemos tenido hace que todo cueste más, pero físicamente estamos muy bien. Es el último sprint y hay que apretar y salir con todo", concluyó.