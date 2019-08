Iñaki Williams quiere ser ´una referencia´ en el Athletic

Iñaki Williams aseguró este lunes, en su comparecencia para valorar su renovación hasta 2028 y con una cláusula de rescisión de contrato de 135 millones de euros que lo que quiere en el futuro es ser "una referencia" en el Athletic.

"Tengo la suerte de viajar con el 'Chopo' (José Angel Iribar), sé lo que le quieren, cómo le siguen pidiendo hacerse fotos y me gustaría parecerme siquiera un poco", dijo un Williams, que considera firmar "un contrato de 9 años una muestra de fidelidad" al club. "El contrato habla por sí solo", resumió.

En ese sentido, acompañado por el presidente, Aitor Elizegi, y el director deportivo, Rafa Alkorta, en la sala de prensa Jose Iragorri de San Mamés, recordó que en diciembre tuvo "dos posibilidades de por salir" y en este mismo verano "una llamada" a su agente. Que, según se publicó, pudo ser del Manchester United.

El delantero aseguró que en diciembre, con el equipo en peligro de descenso, "no era la situación oportuna para salir" y que ya entonces contactaron el club y su representante para ampliar el contrato que llevaba tiempo firmado y que se dio a conocer este lunes.

"No dejo a mis compañeros. No tengo en la cabeza otro plan que no sea seguir en el Athletic Club", aseguró, sin dar importancia al hecho de contemplar una cláusula de rescisión al contrario que otros jugadores de la plantilla, como por ejemplo Iker Muniain, de una relevancia parecida a la suya en la plantilla.

"Los jugadores somos diferentes, cada uno hace unas cosas, y para ambas partes es beneficioso. Tengo contrato para 9 años más y ésa es la prueba de que quiero seguir en esta plantilla durante mucho tiempo", apuntó.

"Es un contrato muy, muy bueno. Quiero ser una referencia y alguien muy importante para este club. Quiero que los jóvenes se vean reflejados, que la afición esté orgullosa de todos nosotros y que haya gente que siga creyendo en la esencia de lo que es el Athletic", reflexionó.

Al respecto, se mostró ilusionado con la idea de retirarse en el Athletic, ya que, aunque acaba de cumplir 25 años, ha firmado hasta que cumpla los 35. "Hace poco Adu (Aritz) tomó la decisión de acabar su estancia en el fútbol y en el Athletic y es algo con los que sueñas. He compartido vestuario con leyendas, como Adu, Andoni (Iraola), Gurpe(gui) y ésa es la esencia de este club", reflexionó.

A Williams "no" le "sorprende" que el club le haya llamado para ampliar el contrato a seis años todavía de cumplirse el anterior, que era hasta el 2025.

"Esto es fútbol y todos sabemos lo que se está pagando en otros lados, es bueno que el club y el jugador vayan de la mano", explicó, asegurando también que "que suene para otros equipos es un halago" para él. "Porque significa que lo estoy haciendo bien", añadió.

Con miras al futuro, desveló los sueños que alberga de llegar a jugar junto a su hermano Nico, de 17 años y aún en el Juvenil de División de Honor; de lograr algún título y de marcar muchos goles.

"En lo colectivo, sacar la gabarra es mi sueño, como el de todos los athletizales; y, en lo personal, marcar goles. Al delantero se le piden goles, y lo que quiero es hacer muchísimos goles como los grandes jugadores que ha habido aquí", resumió.

Elizegi se manifestó también muy contento por una ampliación que, a pesar de ser hasta 2028, no ve arriesgada. "Arriesgado hubiera sido encontrar a Iñaki en el mercado si tuviéramos que buscar el sustituto de Adu en el mercado. Nos costaría mucho encontrar un fichaje como el de Iñaki y lo importante es que es de casa, que lo hemos encontrado en Lezama", valoró.

Alkorta se felicitó de mantener a "una pieza clave, un jugador que ha madurado mucho y escucha cuando le hablas". "Sabe cual es su responsabilidad, que es la de meter goles, que es lo más difícil en el fútbol. Es muy importante para nosotros", reconoció.

"Es un contrato largo en el tiempo y ese es un compromiso incuestionable con nuestro equipo", añadió.