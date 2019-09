Urzáiz: ´El Athletic debe tener como objetivo estar en Europa´

Un equipo sólido, intenso y que con Gaizka Garitano ha recuperado un estilo más cercano a su tradición. Así ve al líder de LaLiga Santander, el Athletic, uno de sus delanteros históricos, Ismael Urzáiz, para quien el conjunto bilbaíno debe tener como objetivo volver a Europa la próxima temporada.



Urzáiz, que en su carrera jugó 419 partidos de rojiblanco y marcó 129 goles en competiciones oficiales (además de pasar por Real Madrid, Albacete, Celta, Rayo Vallecano, Salamanca, Espanyol y Ajax), se retiró del fútbol profesional en 2008 y acumula varias temporadas ejerciendo como agente de futbolistas.



Participante en el foro de la industria futbolística 'World Football Summit' que tiene lugar en Madrid, el exdelantero comentó en una entrevista con EFE sus impresiones sobre este Athletic que se ha aupado al liderato tras la pasada jornada, y al que ve en un estado óptimo a los mandos de Garitano.



- Pregunta (P): El Athletic es ahora mismo líder de LaLiga Santander con 11 puntos, los mismos que el Real Madrid pero mejor balance entre goles anotados (6) y recibidos (1), ¿cómo valora este inicio?



- Respuesta (R): Llevamos pocas jornadas de Liga y cuando uno tiene un arranque bueno, puedes verte encaramado en las primeras posiciones, y desde luego es mucho mejor es verte el primero que verte, no digo el último, pero el undécimo o duodécimo. Si está ahí es porque ha empezado fuerte, está sólido, ha encajado pocos goles, es un equipo con un ritmo intenso y es complicado meterle mano



- P: El cambio del equipo respecto al inicio de la temporada pasada, cuando llegó a estar en descenso en diciembre, ha sido abismal desde la llegada de Gaizka Garitano al banquillo.



- R: Creo que las características de los jugadores del Athletic y el estilo de juego que impera ahora mismo va más con el carácter tradicional del club. Está siendo sólido y por ahí van los tiros.



- P: ¿Cuanto ha influido Garitano en este Athletic?



- R: Siempre un entrenador tiene influencia en cómo se hagan las cosas. Creo que quizás este fútbol muy intenso y más directo de Garitano favorece más las características de los jugadores, incomoda más a los contrarios y de ahí que los resultados hayan sido buenos.



- P: Aunque ha sido un inicio de temporada con muchos tropiezos de equipos como Real Madrid, Barcelona y Atlético, ¿puede el Athletic mantenerse, no tanto como líder, pero sí en posiciones de competiciones europeas?



- R: Ese es el objetivo que tiene que tener este club, el Athletic es un club grande, que debe optar a cosas realistas, y estar en Europa creo que es algo realista para el club. Cuando te pones un objetivo creo que es muy positivo, porque vas a por ello.



Creo que es el objetivo del club, sin lanzar las campanas al vuelo tiene que ser el año que viene estar en Europa. Sería un exitazo poder jugar la 'Champions', pero estar en Europa debe ser el objetivo.



- P: Actualmente es embajador de LaLiga, ¿en qué otros aspectos se ocupa a nivel profesional?



- R: Continúo siendo embajador de LaLiga, es una gran labor la que hace y nosotros tratamos de poner el valor su marca cuando viajamos en los eventos. Mi vida profesional está en Bilbao, donde tengo mi familia y sigo manteniendo la relación con el fútbol.



- P: ¿Entrenar o la dirección deportiva es algo que le ha llamado la atención?



- R: Tengo las licencias de todo, entrené en su día cuando saqué la licencia UEFA pro, pero no he venido a venderme. Ya veremos lo que el futuro me depara.



- P: Hoy es muy habitual ver a exjugadores entrenando...



- R: Sí, al final conoces el medio, al industria, y hay demasiados entrenadores para tan poco equipos, si todo el mundo quiere ser entrenador es complicado, pero es lícito que alguien que ha sido profesional y se forma quiera intentarlo. Es muy complicado ser muy buen entrenador.