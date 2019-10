Yuri, única baja segura para Balaídos

La de Yuri Berchiche, que sufrió el sábado ante el Valencia una luxación en el hombro derecho, es la única baja segura del Athletic Club para el encuentro liguero de este domingo frente al Celta de Vigo en Balaídos. Yuri estuvo ausente este miércoles de una sesión de trabajo en las Instalaciones de Lezama en la que volvieron a ejercitarse con normalidad Oscar de Marcos y Mikel San José, bajas en los últimos partidos por problemas físicos.

De Marcos, ya recuperado del esguince de tobillo que se produjo el 24 de agosto en Getafe, incluso podría volver al equipo titular si Gaizka Garitano le sigue considerando el primer candidato a ocupar la banda derecha en medio campo como antes de lesionarse. El de Laguardia fue quien salió de inicio en esa posición en los dos primeros partidos de Liga, el primero contra el Barcelona en San Mamés y el segundo en el Coliseum Alfonso Pérez, donde se lesionó. De Marcos incluso podría ser el sustituto del lesionado Yuri, ya que en temporadas anteriores jugó de lateral izquierdo. Aunque para el domingo se espera titular a Mikel Balenziaga, el relevo natural del ex del PSG en la plantilla. San José parece también recuperado de las molestias en la espalda que le han aquejado las últimas semanas. Aunque en su caso, más que para el once inicial, es candidato a entrar en una convocatoria en la que en lo que va de temporada tiene por delante a Dani García, fijo siempre por delante de la defensa, Unai López, el habitual acompañante del ex del Eibar, y Beñat Etxebarria, quien suple a Unai López cuando le releva Garitano.

Además de San José y De Marcos, se han ejercitado hoy con normalidad Iago Herrerín, quien el martes se había retirado de la sesión por unas molestias en el talón derecho, y el 'cachorro' Daniel Vivian, de baja en los últimos partidos del Bilbao Athletic al parecer también por unas molestias musculares. Vivian es uno de los jugadores en la dinámica de trabajo de la primera plantilla que suelen jugar con el filial. Otro es Oihan Sancet, joven centrocampista que ya debutara como 'león' en la primera jornada frente al Barça. Sancet ha marcado 5 de los 18 tantos que lleva en seis partidos por el goleador Bilbao Athletic que dirige Joseba Etxebarria. Vivian, que es central, también suma dos dianas en solo cuatro choques disputados. Otro jugador que podría estar a caballo entre el primer equipo y el filial es Gorka Guruzeta, lesionado de larga duración tras sufrir una grave lesión de rodilla la pasada temporada, precisamente jugando con el Bilbao Athletic.

El Athletic regresará a los entrenamientos para continuar preparando el encuentro ante el Celta el jueves a partir de las 10.30 horas en la primera de las tres sesiones a puerta cerrada para esta semana que ha programado Garitano.