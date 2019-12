Dani García: "Lo que nos da los puntos es defender bien"

Lezama (Bizkaia), 8 nov (EFE).- El jugador Dani García admitió que el Athletic Club no es "tan fuerte en ataque como en defensa" y que lo que "da los puntos" al equipo rojiblanco es "defender bien" como evidencian los siete tantos encajados que colocan al conjunto de Gaizka Garitano como el menos goleado de LaLiga.



"Sabemos que no tenemos mucho gol, pero defender y currar todo el mundo lo tenemos muy claro. En ataque no somos tan fuertes como en defensa. Creamos nuestras ocasiones y trabajamos bien con balón, pero lo que nos da los puntos es defender bien", explicó el centrocampista tras el entrenamiento de este viernes en Lezama.



El centrocampista guipuzcoano, el único jugador de la plantilla que ha disputado completos los doce primeros encuentros ligueros, incidió en la trascendencia del encuentro del domingo frente al Levante porque "sería muy importante llegar con 20 puntos" al último parón del año.



"En los últimos partidos ha demostrado que tiene unos arreones que no sabes por dónde te vienen, pero también pasan sus momentos malos y hay que aprovecharlos. Estar solventes en defensa y que no les permitamos hacer contras y ocasiones será clave para llevarnos el partido", reflexionó el jugador.



A nivel personal, Dani García se mostró "orgulloso" de ser uno de los siete futbolistas de campo de Primera que han jugado todos los minutos.



"Me dice que este año estoy menos tarjetero -bromeó- y lo que estoy haciendo, lo que me pide el 'mister', que lo hago bien, aunque puedo mejorar a nivel individual", admitió.



Por último, el jugador se refirió también a la polémica que suscitaron unas declaraciones suyas criticando que una parte de los aficionados abandonara las gradas de San Mamés antes de concluir los partidos.



"Para mí la afición del Athletic es de un nivel altísimo, pero la gente no sabe lo que se agradece que te apoyen y ver que se van del campo en el minuto 80 no es de mi agrado. Me gustaría que hubiera libertad para todo. Cuando me critican o dan una opinión sobre mí, la acepto", explicó.



"La afición es muy importante para nosotros en esos diez minutos finales, que nos den ese apoyo, como contra el Barça o la Real. Eso el equipo lo agradece mogollón. En vez de verlo por el lado crítico se puede ver por el lado de que cuando nos dan ese ánimo lo agradecemos mucho", concluyó.