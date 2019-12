Garitano: ´Es injusto jugar cinco partidos seguidos en el peor horario´

Lezama (Vizcaya), 9 nov (EFE).- Gaizka Garitano considera que es "bastante injusto" que al Athletic Club se le haya fijado en cinco jornadas consecutivas el horario de las 14.00 horas del domingo, en su opinión "el peor que hay", porque considera que "perjudica muchísimo" a los aficionados.



"Asumimos que hay que jugar a esa hora, pero habría que repartir un poco más. Es la peor hora para la gente y la gente tiene que comer. Que tengamos que jugar cinco semanas consecutivas a esa hora no tiene ni pies ni cabeza", lamentó el técnico rojiblanco en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Levante.



Este encuentro ante el conjunto 'granota' será el segundo de la serie que comenzó el pasado domingo en Villarreal y seguirá en los encuentros con Osasuna, en El Sadar (24 de noviembre); Granada, en San Mamés (1 de diciembre); y Betis, en el Benito Villamarín (8 de diciembre).



"Nos trastoca, pero a mí me importa más la gente. Queremos que la gente vaya a San Mamés en un horario bueno. Un día a las 2 la gente lo asume. Pero es totalmente injusto que toque cinco veces seguidas. Nunca ha pasado y nos perjudica muchísimo. No es bueno, no deportivamente, sino para la gente que va a al campo", incidió.



Ya sobre su próximo rival Garitano definió al Levante como un equipo "muy peligroso" con "talento y gol arriba" y que, recordó, llegará a San Mamés después de derrotar a la Real Sociedad y al FC Barcelona "haciéndolo bien".



"Tienen futbolistas que hacen gol de la nada, velocidad y jugadores ofensivos como demostraron el otro día haciéndole tres goles al Barça en diez minutos. Debemos intentar hacerles daño, como en el último partido en casa, y hacer gol porque ellos seguro que van a crear peligro", recalcó.



Garitano subrayó además la importancia de sumar una nueva victoria en casa no por el hecho de alcanzar el parón liguero con 20 puntos en el casillero, sino por "seguir la racha" que inició el Athletic ganando al Espanyol en casa y continuó con un empate en Villarreal que es "un buen resultado, se mire por donde se mire".



"Empatar fuera es bastante más difícil de lo que se cree. Esperamos hacer mañana un buen resultado y ponernos arriba en la tabla", añadió el técnico vizcaíno, quien avanzó que tiene a su disposición a toda la plantilla a excepción del lesionado Beñat Etxebarria.



Garitano, por último, no dio pistas sobre la alineación, pero sí recalcó que las muestras de desaprobación por parte de un sector del público a Iñigo Córdoba en el último partido en San Mamés no le van a condicionar a la hora de formar el once



"Pongo los jugadores que veo mejor o que creo que nos van a ayudar a ganar. Luego cada jugador tiene que responder y la gente es libre de expresar las opiniones. A mí esas cosas no me condicionan la alineación", concluyó. EFE



