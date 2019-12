A Beñat le "hace una ilusión terrible volver" al Benito Villamarín

Beñat Etxebarria asumió este miércoles en Lezama que no le "queda otra que respetar la decisión" del Athletic con respecto a su continuidad la próxima temporada, una vez que termine el próximo 30 de junio de 2020 un contrato para el que no le ha llegado oferta de renovación.

"No voy a entrar en la decisión del club, ni la dirección deportiva, no me queda otra que respetar su decisión", dijo el centrocampista internacional, quien confesó que "es una situación difícil, complicada" por la que pasa.

"La verdad es que es rara la situación", comentó, en todo caso entendiendo que "esto es fútbol, hay que saber llevarlo, no queda otra que saber manejarlo" y partidario "estar tranquilo y seguir trabajando".

Lo que quiso dejar claro es que quiere "seguir porque se siente "identificado con el club, con su forma de jugar y con la forma de ser". "Para mí el Athletic significa todo, es el equipo de mi vida, es un sueño que he conseguido hacer realidad", desveló sus sentimientos.

Pero ante la posibilidad de no poder seguir, Beñat no quiere descartar otras opciones que le puedan llegar. "Esto es fútbol, si estás para terminar contrato lo más normal es que te lleguen cosas. No te puedes cerrar puertas porque nunca sabes. Si de mí solo dependiera, me quedaría aquí toda la vida pero claro, como no depende solo de mí no me puedo cerrar ninguna puerta", explicó.

El de Igorre, además, asume que el Athletic cuenta con "una plantilla muy amplia" en la que "hay muchos grandísimos jugadores y otros que están llegando o que van a llegar".

Entre ellos, Unai López, quien está ocupando su puesto en el equipo, y el joven Oihan Sancet, titular en los dos últimos partidos ante la ausencia del lesionado Iker Muniain. "A Unai le veo muy bien y a Sancet también en los dos partidos que ha jugado. Veo al equipo muy fuerte", resumió.

Por otro lado, a Beñat, ya recuperado del esguince de tobillo que le tuvo de baja seis jornadas, le "hace una ilusión terrible volver" al Benito Villamarín cada vez que puede para medirse a un Betis en el que vivió muy buenos tiempos y llegó a ser internacional.

"Tengo mucha relación con ellos, les sigo", dijo, augurando un partido "muy bonito". "El Betis tiene jugadores de talento y nosotros estamos cómodos con el dibujo y muy fuertes", destacó.

Beñat también se mostró contento porque el Athletic haya "dado un paso fuera de casa" con su victoria en la última salida a El Sadar, donde logró ante Osasuna su primer y único triunfo a domicilio en lo que va de temporada.