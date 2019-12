Muniain se 'borra' del Sánchez-Pizjuán

Iker Muniain lamentó este lunes en Lezama no poder jugar el viernes ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, un choque "atractivo" en el que espera que el Athletic siga "en la línea" de 2019 y consiga "tres importantes ante un rival directo" en la tabla.

A pesar de confirmar su baja, Muniain se mostró "muy contento" de como está yendo en proceso de recuperación de la lesión muscular que le tiene de baja desde el 20 de noviembre.

"Estoy muy bien. La recuperación va como la habíamos previsto, aunque para este fin de semana fijo que no estoy. A partir de ahí iremos viendo como me encuentro", desveló, en todo caso, asegurando que tiene "buenas sensaciones" en la rehabilitación.

Muniain ve el del viernes como un partido "muy atractivo" en el que su equipo tiene "una buena oportunidad para reivindicarse y para conseguir los tres puntos muy importantes ante un rival directo, que está también arriba en la clasificación, que viene de hacer un principio de temporada buenísimo".

Por ello, espera que su equipo "pueda seguir siendo fiel al estilo". A ser "un equipo fuerte, al que cuesta hacerle ocasiones, que cuando va al ataque hace mucho daño" y que salió reforzado en la última jornada con el 0-0 del Santiago Bernabéu.

"Todos sabemos lo difícil que es ganar e incluso puntuar en los estadios del Madrid y del Barça. Se da por bueno el punto, creo que hicimos un partidazo en todas las líneas. Ellos tuvieron sus opciones de ganar el partido y nosotros tuvimos la última", recordó el encuentro ante el Real Madrid.

En rueda de prensa en Lezama, el capitán del Athletic hizo también una "valoración positiva y muy buena" del año 2019 que está a punto de acabar. "Hace un año no estábamos en un buen momento, pero desde que empezó 2019 es para estar satisfechos", consideró.

"Ayer vi una estadística, un dato que invita al optimismo, que decía que habíamos sido el segundo mejor equipo del año de local. Ojalá sigamos con la ambición que tanto caracteriza a este club y que el próximo año podamos decir que 2020 ha sido mejor que 2019", resumió los sentimientos de la plantilla rojiblanca.

Como pero al año que termina, Muniain admitió que el último partido de la temporada pasada, precisamente en el Sánchez Pizjuán, les "dejó un mal sabor de boca" porque en él perdió "una bonita oportunidad" de clasificarse para la Liga Europa.

"En lo personal", también acaba "contento con como se ha dado este año" 2019. "Me he sentido muy bien, he podido disfrutar con un fútbol con el que me gusta identificarme cuando juego y en la faceta goleadora satisfecho por dar ese plus. Siempre intentando mejorar los números y, como siempre, con toda la ambición", resumió.

A dos partidos de alcanzar los 400 con el Athletic, todavía recién cumplidos los 27 años de edad, el jugador de la Txantrea cree que "si no hubiese sido por las lesiones ya los hubiese conseguido".

"A veces las cosas no vienen como uno quiere pero hay que asumirlas y, aunque no es que me preocupe muchos por las cifras, sí que son muy bonitas cuando las consigues", confesó.