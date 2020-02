Ibai reconoce que tuvo una oferta del Espanyol y que Garitano no le dejó irse

Ibai Gómez reconoció este miércoles en Lezama que en el pasado mercado de invierno recibió una oferta para fichar por el Espanyol de su extécnico Abelardo Fernández, pero que el entrenador del Athletic, Gaizka Garitano, no permitió su salida.



"Sí tuve opciones de salir en invierno. Hablé con Gaizka y con el club para decirles cómo veía la situación, pero Gaizka me dijo que no había opción porque todos somos importantes, que no iba a salir nadie, salvo Cris (Cristian Ganea) si tenía opciones", desveló.



El atacante vizcaíno, en todo caso, se mostró agradecido al técnico asturiano por acordarse de él. "Fue especial que me quisiera. Ya había estado con él en el Alavés. Ahora tiene un reto en el Espanyol y que te quiera para ello siempre da fuerza. Es algo que le tengo que agradecer", dijo.



En ese sentido, dejó entrever que, como lo que prioriza es jugar y en el Athletic no está sumando demasiados minutos, estuvo dispuesta a marcharse al club periquito. "Soy sincero y tengo que decir la verdad. Lo que me gusta es jugar, había una opción buena que me atraía para tener más minutos y hay veces en las que hay que asumir riesgos. La prioridad es tener minutos porque el fútbol, además de un trabajo, es un hobby y lo que más me gusta es jugar", confesó, asegurando que no se ha arrepentido de volver al Athletic.



"Arrepentirme de estar en el Athletic, en el club de tu vida, nunca. Tomé esa decisión sabiendo que podía ocurrir esto. Tengo la suerte de estar aquí, pero no estoy teniendo minutos. Si es así será porque no me lo he ganado ya que está claro que aquí nadie te va a regalar nada. Pero para mí estar aquí es ser feliz", comentó.



De cara a la visita este domingo a Mendizorroza para medirse a su exequipo, destacó que el Alavés "siempre será especial" para él por "el cariño" que le tienen de la feliz etapa que pasó el Vitoria.



Ya centrado en su equipo, apuntó que en una "racha de 9 partidos sin conseguir la victoria" lo que no debe permitir el conjunto rojiblancos es que "la bola" se haga "más grande" y se mostró convencido de que "con una victoria se vería todo de otra manera".



Aunque esa mala racha, que incluye tres derrotas en los tres últimos, ha alejado los puestos europeos a un mínimo de siete puntos, Ibai adelantó la intención de la plantilla bilbaína de "llegar lo más arriba posible en Liga".



Y también la de "traer la Copa" del Rey a Bilbao en la "oportunidad increíble" que se les presenta de conseguirla, con ventaja en semifinales tras el 1-0 de la ida en San Mamés ante el Granada y una posible final frente al ganador del duelo entre la Real Sociedad y el Mirandés.



"Fiarlo todo a la Copa puede ser peligroso, pero para ser sinceros, todos creemos que la prioridad era la Copa. Tenemos una oportunidad increíble este año y todos lo hemos ido diciendo aquí. También el míster", se ilusionó el delantero de Santutxu.