El Athletic viajará a Granada con tres bajas y tres apercibidos

El Athletic Club viajará este jueves a Granada, a defender en Los Cármenes el 1-0 de la ida en San Mamés de semifinales de la Copa del Rey, con la baja de tres jugadores, Dani García, Oscar de Marcos y Asier Villalibre, y otros tres apercibidos de sanción, Iñigo Martínez, Yuri Berchiche e Iñaki Williams.

Dani García recibió en la ida la tercera amarilla de la competición, la que conlleva un partido de sanción por acumulación de amonestaciones. Oscar de Marcos y Asier Villalibre están lesionados para varias semanas, el primero tras ser operado en un tobillo y el segundo con un problema en una vértebra. Ambos seguro serán baja en el choque del jueves.

En ese encuentro, además, tres de los futbolistas más importantes del equipo bilbaíno, Iñigo, Yuri y Williams, se juegan su presencia en la final del torneo si su equipo acaba clasificándose porque los tres acumulan dos tarjetas amarillas.

El Athletic, por cierto, viajará a Granada el mismo día del partido y entrena todos los días hasta entonces en las Instalaciones de Lezama.

En la primera de esas sesiones, este lunes, los que salieron de inicio en la victoria del domingo ante el Villarreal llevaron a cabo la habitual sesión de recuperación para los titulares, mientras que el resto de la plantilla trabajó con más intensidad.

Aunque Ibai Gómez, que si fue titular y fue relevado a poco de comenzar la segunda, si salió a los campos exteriores, y Williams, su sustituto, no completó la parte final de una sesión en la que estuvieron también jugadores del Bilbao Athletic que o no jugaron o no completaron el partido del sábado en Amorebieta.