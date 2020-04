De Marcos, padre en el confinamiento: "Cambio pañales con los ojos cerrados"

Bilbao, 21 abr (EFE).- El jugador del Athletic Club Oscar de Marcos, que ha sido padre durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus, desveló este martes que cambia "los pañales" de su hijo, con el que confesó que se le "cae todo el rato la baba", ya "con los ojos cerrados".



A De Marcos le hubiese gustado ser padre en otras circunstancias para que hubiesen podido conocer al bebé "la familia y los amigos", pero asume, en un rueda de prensa virtual #desde casa debido al confinamiento por la COVID-19, que "no ha podido ser" y que eso les ha llevado a él y a su mujer a un "curso intensivo de aitas (padres)".



"Se hace duro porque tengo abuelos muy mayores y tengo ganas de que se conozcan. Le han visto por videollamada pero no es lo mismo. Me hubiese vivirlo de otra manera, que le hubiesen conocido también sus tíos y mis amigos, pero todavía no le ha podido conocer nadie. Habrá que esperar para que le den abrazos y besos, pero cuando sea será con más ganas", asumió.



A pesar de todo ello, y aunque es capaz ya de "cambiar los pañales con los ojos cerrados", asegura que está "disfrutando" de la paternidad. "Aunque es intenso y hay muchas cosas que hacer, se nos cae la baba todo el rato", explicó.



"Ha sido un intensivo de aitas. Al ser el primer hijo no eres muy consciente de lo que viene. Normalmente sueles tener ayudas de las amamas (abuelas) o de algún amigo, pero nosotros no hemos tenido. Con los únicos que me veo es con los del supermercado y no quiero darles la brasa con mi situación", comentó.



En cuanto al resto del tiempo del confinamiento, apunta que, además del entrenamiento que tiene que hacer y que ameniza recordando "buenos momentos" en partidos históricos del club que han ido reponiendo en la televisión, "los pocos ratos libres" que le deja su hijo toca "la guitarra", escucha a "Fito y los Fitipaldis", su grupo favorito y hace videollamadas con amigos.