Ander Capa confiesa que no les "ha sentado bien" que el séptimo vaya a Europa

Bilbao, 6 may (EFE).- Ander Capa ha confesado que en el vestuario del Athletic Club "no ha sentado bien" que la UEFA haya propuesto que sea el séptimo clasificado de LaLiga, y no uno de los finalistas de la Copa del Rey, el que obtenga una plaza europea en el caso de que la final de Copa, que medirá al equipo bilbaíno con la Real Sociedad, no se pueda disputar antes de que acabe esta temporada.



"Ese debate no nos ha gustado, pero esperamos estar al cien por cien cuando se reanude la liga y lograr ese puesto para Europa", subrayó el defensa vizcaíno en la rueda de prensa virtual, con preguntas de periodistas y aficionados, publicada este miércoles por el club bilbaíno en sus canales oficiales.



Capa admitió que, en los dos meses previos al parón por la pandemia del coronavirus, el Athletic "descuidó un poco" la competición liguera para centrarse en la Copa y tratar de alcanzar ese puesto que finalmente consiguió para jugarse el título frente a la Real Sociedad.



"Quedan once partidos y muchos puntos. Una vez lograda la final tocaba enfocarse en LaLiga y lo único que queremos ahora es que empiece para conseguir esa séptima plaza y entrar en UEFA. Es la única opción que nos queda ahora mismo", asumió el lateral sobre la situación de su equipo, que, de volver la competición, retomaría el campeonato liguero a cinco puntos de los puestos europeos.



Sobre la final frente a la Real, con fecha aún por determinar y que Capa solo contempla celebrarla con público en las gradas, destacó que el equipo 'txuri urdin' dispone de un "buen equipo colectivamente" y de futbolistas "de calidad arriba" como "Willian José, Oyarzabal Portu o Isak".



"El duelo que tenga con Oyarzabal, o con el que me toque, espero que sea idéntico al que tuve en San Mamés este año", apostilló Capa recordando la victoria rojiblanca en el derbi liguero disputado en 'La Catedral' el pasado mes de agosto.



Sobre su relación con el cuerpo técnico en estas semanas de cuarentena, el jugador de Portugalete comentó: "Todas las semanas nos llaman para ver cómo estamos y cómo llevamos los ejercicios".



"Cuando volvamos habrá que entrenar individualmente y eso no es bonito en un deporte colectivo como el fútbol. Lo que más vamos a hacer son trabajos físicos, pero creo nos van a venir bien para seguir bien físicamente", explicó.



Por otro lado, acerca de temas más personales, desveló que su ídolo cuando era niño era Joseba Etxeberria, que "por ahora" no se ve como entrenador cuando acabe su carrera deportiva y que al futbolista que más le ha costado marcar ha sido a Neymar, "un jugador muy eléctrico y muy hábil".



Capa, por último, confesó que cuando supo del interés del Athletic por su fichaje, confirmado en septiembre de 2017 aunque no se incorporó al equipo rojiblanco hasta una temporada más tarde, no quiso saber nada más" de cualquier otra posible oferta.



"Mis padres me han inculcado desde pequeño el Athletic. Lo que uno quiere siendo de aquí es defender esta camiseta, estos colores y este escudo y yo he tenido la oportunidad de hacerlo. Lo hago con todo el orgullo del mundo y siempre lo haré. Voy a defender estos colores hasta morir", recalcó.