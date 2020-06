Muniain quiere empezar ante el Atlético "la escalada hacia el séptimo puesto"

Bilbao, 9 jun (EFE).- Iker Muniain adelantó este martes que el Athletic Club quiere "empezar" el domingo ante el Atlético de Madrid en San Mamés "la escalada hacia el séptimo puesto" que el equipo bilbaíno quiere alcanzar en el retorno de LaLiga para clasificarse para Liga Europa de la próxima temporada.



"El Atlético es un rival muy peligroso, que también se está jugando mucho en estos últimos partidos porque quieren quedar entrar en Champions, que para ellos eso significa mucho. Pero nosotros también queremos empezar esa escalada hacia séptimo puesto sumando estos tres puntos", avanzó el capitán rojiblanco en una rueda de prensa telemática desde Lezama tras el entrenamiento de su equipo.



En ese sentido, Muniain aseguró que ve "al Athletic muy preparado" y a la plantilla bilbaína "con muchas ganas de competir".



Aunque también, "obviamente", tiene claro que el de Diego Simeone "es un equipo muy duro, muy fuerte y que también tiene jugadores de mucha calidad que siempre es peligroso tenerlos en contra".



"No vamos a descubrir nada ahora del Atlético. Es un equipo de los que siempre suelen estar arriba en la clasificación. Su último partido fue en Champions y eliminaron a un rival como el Liverpool -vigente campeón de la Liga de Campeones-", añadió.



De todos modos, recordó que, "en la primera vuelta", en el Wanda Metropolitano, el Athletic hizo "un buen partido a pesar de la derrota (2-0)". "Por algunos errores perdimos el partido y está claro que será un partido difícil y muy igualado en el que esperemos que podamos sacar esos tres puntos que tanta falta nos hacen para ir recortando de cara a ese objetivo (europeo) que tenemos hasta el final de temporada", añadió de cara al domingo.



En cuanto a las posibilidades de alcanzar unan plaza de Liga Europa, el pequeño internacional, asume "hay que sacar una cantidad grande de puntos e intentar sumar de tres en tres el máximo de partidos posible". "No hemos hecho cuentas de cuantos puntos necesitamos, pero somos conscientes de que hay que sacar una gran cantidad, que hay que sumar de tres en tres y que no vale ganar un partido y perder otro", reconoció.



De todos modos, reconoce que el Athletic "no" tiene "un calendario sencillo", ya que le toca jugar contra muchos "rivales que también se juegan cosas". "Tenemos la expectativa y el objetivo de intentar llegar a Europa, no solo por lo que supone económicamente, sino por prestigio", aseguró, sin entrar demasiado en las consecuencias de no lograr billete europeo para el club en esta situación de "pérdidas" económicas por la pandemia de COVID-19.



Al respecto, recuerda que los jugadores ya llegaron "a un acuerdo con el club" del que están "satisfechos" por poder "echar una mano" para aminorar el impacto económico en la entidad.



Muniain, por último, está contento de que Aritz Aduriz, a pesar de que haya ya anunciado su retirada, siga acompañándoles en Lezama durante el proceso de recuperación de la lesión de cadera que ha llevado al ariete internacional a colgar las botas.



"Con todo lo que nos ha dado, es un privilegio tenerle por aquí. Con su simple presencia ya se hace notar", apuntó recordando que el "homenaje" que le brindó el club fue "muy emotivo y muy especial". "A la altura de un mito que, como él, queda para la historia", se congratuló el capitán del Athletic.