Raúl y los jóvenes avalan la candidatura europea del Athletic

Bilbao, 28 jun (EFE).- Raúl García, con otro penalti clave, y los jóvenes Unai López, Oihan Sancet y Asier Villalibre, protagonistas en la última semana, avalan la candidatura europea de un Athletic Club que, a la espera de que se complete la jornada, se ha colocado a solo dos puntos de las plazas de Europa League.



No se ha embalado el equipo bilbaíno en su regreso para alcanzar el puesto europeo que persigue vía LaLiga, ya que, al aplazarse la final para que pueda jugarse con público, no puede hacerlo vía Copa.



Pero si está mostrando la solidez que adquirió con la llegada de Gaizka Garitano y, sobre todo, la competitividad que exige como punto de partida el técnico de la conocida saga de Derio.



Así, ocho puntos en cinco partidos no solo le mantienen al Athletic Europa a la vista, sino que se la acercan.



Sin grandes alharacas ni aldabonazos, el Atlético de Madrid se llevó un punto de San Mamés y el buen partido en el Camp Nou no impidió la previsible derrota, los 'leones' han ido sumando lo suficiente, un empate en Eibar y dos victorias en La Catedral ante Betis y Mallorca, como mantener el rumbo y la ambición europea.



Una Europa League que sumar a las cuatro competiciones seguras que tendrá que atender el próximo curso: LaLiga, la Copa del Rey 2020-2021, la Supercopa de España y la Copa del Rey 2019-2020 con su final vasca, ante la Real Sociedad, aplazada.



RAÚL GARCÍA, PENALTI A PENALTI ENTRE LOS MÁXIMOS GOLEADORES



Y en ese punto competitivo que exige Garitano, siempre cumple Raúl García. Quizás su mejor momento haya ya pasado, pero mantiene el vigor en la disputas, su valor en el juego aéreo y la inteligencia que le permite sacar petróleo de donde no hay nada.



Así, escaso incluso de remate, ha encontrado en los penaltis, ya sin Aritz Aduriz para lanzarlos, una nueve fuente de réditos.



Hasta siete lleva marcados esta temporada para llegar a los once goles y situarse entre los máximos realizadores. Es séptimo junto a Lucas Pérez y Roger Martí; a dos del tercero, Luis Suárez; y a solo uno de la cuarta plaza que comparten, Iago Aspas, Gerard Moreno y Lucas Ocampos. Leo Messi (21), claro, le queda lejos y Karim Benzema (17) también.



LOS JÓVENES SE SUMAN A LA CAUSA



Aunque lo más llamativo de la semana para el conjunto vasco son los pasos adelante que están dando una camada de jóvenes a los que Garitano va dando oportunidades. Más lentamente de lo que algunos le demandan pero quizás no tanto con cierta perspectiva. Entre ellos destacan Unai López, Oihan Sancet y Asier Villalibre, a los que se espera en el once titular en no mucho tiempo.



UNAI LÓPEZ, TALENTO EN LA CREACIÓN Y LA DIRECCIÓN



Le está costando lo indecible al fino centrocampista donostiarra (24 años) hacerse con un puesto al que opta desde hace ya casi seis años, cuando Ernesto Valverde le hizo debutar en la previa de la Liga de Campeones ante el Nápoles en San Mamés. Una tarde inolvidable para los 'athleticzales' pero que no le sirvió de mucho.



Falta de confianza, cesiones y un perfil de medio pequeño y creativo que Lezama históricamente descarta le han lastrado. Pero el fútbol que genera en partidos como el del sábado ante el Mallorca no lo tienen muchos en la plantilla y, además, lo necesita como el comer el equipo de Garitano si quiere elevar sus aspiraciones.



SANCET, LA 'PERLA' QUE VIENE EN LA MEDIA PUNTA



Hasta el martes Sancet (20) era más expectativas que realidad. Un jugador alto y atrevido con balón, aunque algo indolente en el trabajo defensivo, con más oportunidades que merecimientos.



Pero ya ante el Barça mostró sus virtudes en un escenario idóneo para hacerlo, aunque estuvo falto de colmillo ante la meta rival. Una carencia que no tiene y subsanó ante el Mallorca con un disparo ajustado que destapó una de sus cualidades. El disparo en la zona fronteriza del área. Otra es el giro con el balón dominado buscando el tiro. Ayer ni la necesitó porque el pase de Unai fue perfecto.



VILLALIBRE, EL 'BÚFALO' GOLEADOR



El confinamiento cogió al 'Búfalo' de Gernika (22) recién recuperado de una lesión de espalda que frenó su buen momento, y unas molestias musculares le lastraron en el regreso tras el parón. Lo que le ha impedido más minutos. Aunque los que juega los aprovecha.



No pasa de la media hora saliendo en cuatro partidos al final, pero suma dos goles y varias ocasiones más. Siempre tiene alguna y casi todas son a un toque, su especialidad. Dio un punto en Eibar y la tranquilidad ante el Mallorca. Su salto al equipo titular como parece solo cuestión de tiempo. Sobre todo si a Garitano no acaba de convencerle la apuesta por Raúl arriba e Iñaki Williams, que no ha vuelto bien, no da un paso adelante.



Ramón Orosa