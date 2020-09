Villalibre: "Es una ilusión y un gran honor llevar el '20' de Aduriz"

Bilbao, 22 sep (EFE).- El delantero del Athletic Club Asier Villalibre confesó que para él supone "una gran ilusión y un gran honor" lucir esta temporada el dorsal '20', que dejó vacante una leyenda del club rojiblanco como Aritz Aduriz, quien colgó las botas la pasada temporada.



"Iba a seguir con el '25', pero como es el del tercer portero tuve que cambiar y, de los tres que quedaban libre, me decidí por el '20'. Pensaba que era mucho peso, pero al final me acordé de ese niño o niña de la calle que se pone el número por Aritz y lo pienso igual: el '20' y Villalibre", explicó el canterano.



A nivel personal, el 'Búfalo de Gernika' aseguró estar "con confianza" y "disponible" para el técnico y que trabaja a diario "para seguir mejorando" y ganarse la confianza de Gaizka Garitano para conseguir un puesto en el once.



La pasada campaña, la primera completa en el primer equipo, Villalibre disputó 19 partidos, solo cinco como titular, y anotó tres goles en 529 minutos, a los que sumó otros dos en la Copa del Rey.



"Tengo 22 años y me quedan muchos por delante. Me hace falta seguir mejorando. No me gusta mirar muy lejos. Pienso en entrenar bien para el próximo partido y demostrar que puedo tener minutos. No pienso en unos meses o en el mañana, sino en el hoy", incidió.



En ese sentido valoró como "una suerte entrenar y mejorar cada día" con un futbolista como Raúl García, que, sin ser un delantero centro específico, ha ocupado habitualmente esa demarcación.



"A Raúl le veo como un jugador increíble y una gran competencia. Ayuda muchísimo a mejorar y no lo veo negativo sino positivo poder entrenar y mejorar con él", recalcó.



Acerca del próximo encuentro ante el Eibar admitió que "trastoca un poco los planes" no saber con seguridad la fecha definitiva del partido, programado en principio para el viernes a las 21.00 horas, aunque asume que "cuando haya que jugar, jugaremos".



"El Eibar es un equipo muy fuerte físicamente, muy duro y que ataca mucho con muchos centros al área. Lo que tenemos que hacer es ir nosotros más fuertes y más rápido y a por los tres puntos. Venimos de una derrota -en Granada- y lo más importante es este partido, no pensamos en los siguientes", explicó Villalibre. EFE



