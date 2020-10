Elizegi: No es verdad" que la iniciativa con Llorente fuese de los jugadores

Bilbao, 8 oct (EFE).- Aitor Elizegi, presidente del Athletic Club, aseguró este jueves que "no es cierto" que fuesen los jugadores del conjunto bilbaíno los que el pasado lunes iniciasen el intento de fichaje de Fernando Llorente, tal y como había asegurado el martes el director deportivo, Rafa Alkorta.



"No es verdad. Nuestra obligación es escuchar a los profesionales y los jugadores comparten su opinión desde el más absoluto respeto a la Junta y al proyecto deportivo. Y después la Junta Directiva toma las decisiones", comentó Elizegi en una comparecencia ante los medios "cuatro meses" después, "que es mucho", en la sala de prensa Jose Iragorri de San Mamés.



"Os pido disculpas y os garantizo que no va a volver a ocurrir", se disculpó ante los periodistas, reiterando que "no es verdad que sea el club inicia el fichaje de Llorente".



"No sé quien activa la operación, el club no y Gaizka tampoco", añadió asegurando que "el club habla con el jugador pero no inicia ninguna negociación con este jugador".



"Abrimos la puerta de Ibaigane a cualquier persona que llame a nuestra casa", dijo, dejando entrever que pudiese haber sido el propio delantero internacional el que diese el primer paso.



Elizegi compareció acompañado de toda su Junta y los máximos responsables de las parcelas deportivas masculina y femenina, los directores deportivos Alkorta y Joseba Aguirre, así como el presidente de la Fundación, Juan Carlos Ercoreca, y Manolo Delgado-Meco.



Al respecto del recientemente cerrado mercado primaveral, Elizegi admitió: "Todos queríamos un jugador, que se llama (Alex) Berenguer, y está con nosotros".



Aunque también admitió ciertos contactos con Javi Martínez. "Nos acercamos al jugador", desveló.



En ese sentido, mostró "plena confianza en Alkorta" y "orgulloso" de su comisión Deportiva, a la que mostró su "reconocimiento y respeto".



El presidente del Athletic, por otro lado, anunció que la próxima asamblea anual del club será el domingo 15 de noviembre en San Mamés y que en ella presentará una cuentas con "20 millones de euros de pérdidas" que la Junta no debe avalar ante la situación de "crisis sanitaria y mundial" por la pandemia de COVID-19.