Kodro se rompe un hueso de una mano y será operado la próxima semana

Bilbao, 9 oct (EFE).- El jugador del Athletic Club Kenan Kodro se rompió un hueso de una mano en el amistoso de este jueves ante el Real Valladolid en el José Zorrilla y será operado la próxima semana, según informó este viernes el club bilbaíno



Las "pruebas" médicas a las que ha sido sometido revelan que el internacional bosnio sufre "una fractura doble del tercer y cuarto metacarpiano de la mano", un lesión de la que "tendrá que ser intervenido quirúrgicamente la próxima semana".



El Athletic no desvela si Kodro deberá estar de baja o no y si se incluye en una lista de jugadores no disponibles para el técnico Gaizka Garitano que en el último partido, el domingo ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza, incluyó a Yeray Álvarez, Oscar de Marcos, Peru Nolaskoain e Ibai Gómez. Y la que se sumó Yuri Berchiche en el choque de Vitoria.



No obstante, varios de esos jugadores, podría ser que hasta todos menos Ibai Gómez, que se recupera de una fractura de clavícula, pudiesen estar en condiciones de jugar el próximo partido del equipo rojiblanco. El encuentro ante el Levante en San Mamés a la vuelta del parón liguero de este fin de semana.