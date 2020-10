Garitano: "El Sevilla, físicamente es espectacular; son caballos"

El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, subrayó que la "intensidad" en el juego será una de las claves para tener opciones de superar al Sevilla en San Mamés, ya que el cuadro de Julen Lopetegui es "físicamente espectacular". "Son caballos, gente fortísima de 'box to box' y mucha velocidad. Físicamente, le tenemos que meter tralla, mantener la concentración, ser valientes para llegar arriba y tener también fiabilidad defensiva", subrayó el técnico vizcaíno en la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado.

Garitano añadió que los malos resultados de este arranque liguero, con dos victorias y cuatro derrotas en las seis primeras jornadas, no generan "ansiedad" en sus futbolistas, aunque sí "responsabilidad y la necesidad de ganar que siempre" sienten como jugadores del Athletic. "El equipo está jugando siempre para ganar, unos días mejor o peor o con más o menos acierto, pero estamos en el inicio de Liga. No hay ansiedad, pero sí ganas de ganar a un rival de mucha entidad, potente y ante el que siempre hemos competido bien estos últimos años", reflexionó.

El técnico rechazó que tengan problemas defensivos, argumentando que el Athletic "es el equipo de Primeraa que menos ocasiones recibe", si bien les está faltando "un punto de suerte, porque de la que nos tiran, nos meten. El nivel defensivo no es bueno, sino excepcional", apostilló el de Derio. "Lo que tenemos que apostar es por hacer gol. Estaría más preocupado si viera al equipo atrás. Jugamos secuencias larguísimas en campo contrario, aunque no hemos tenido precisión en el centro, el pase o el último disparo. En eso no hemos estado bien para generar ocasiones de gol y debemos mejorar", admitió.

Para Garitano, "no es normal" que, "estando tanto tiempo en campo contrario", sólo hayan sido capaces de marcar cuatro goles", siendo, además, "el segundo equipo en posesión por detrás del Real Madrid. "Eso no significa que estés más cerca de hacer gol, pero, si seguimos insistiendo y concediendo tan poco, los goles van a llegar", resumió.