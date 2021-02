Marcelino deja entrever que no rotará tanto frente al Betis en Copa

Marcelino deja entrever que no rotará tanto frente al Betis en Copa ATH

"Es cierto que hay mucha diferencia entre jugar un partido con cuatro días de distancia, a jugarlo con tres. Entonces, nosotros queríamos intentar poner todos los medios, y los pusimos, para ganar aquí, porque eso nos acercaba a la parte alta de la tabla. Ahora, tenemos hasta el jueves, tiempo suficiente para recuperar a estos jugadores y ser competitivos contra el Betis. Esto no para y, a la vez, queremos competir al máximo nivel en todas las competiciones. Ahora, a descansar e ir a jugar el partido contra el Betis con el único objetivo de ganarlo, que es o que nos permite seguir en la competición", afirmaba este domingo por la noche Marcelino García Toral, entrenador del Athletic, después de la derrota por la mínima de su equipo ante el Barcelona.

El asturiano daba a entender, por tanto, que no rotará tanto a sus futbolistas como en la anterior ronda, cuando eliminaron al Alcoyano, habida cuenta de la entidad del nuevo oponente y a que se trata de los cuartos de final de la Copa del Rey, sin margen de error, encima, por tratarse de una eliminatoria a partido único. De hecho, un puntal en ataque como Raúl García no podrá estar en LaLiga ante el Valencia el próximo domingo por acumulación de amonestaciones, por lo que se perfila como indiscutible este jueves en el Villamarín.

Además, la única baja obligada, amén de las de Iñigo Vicente (con coronavirus) y Nolaskoain (con un esguince de tobillo), será la del renqueante Balenziaga, si bien Yuri está ya de vuelta. Los dos primeros no cuentan para el nuevo cuerpo técnico, que espera aligerar la plantilla antes de que cierre esta noche el mercado invernal. Prácticamente todos diponibles para el míster ex sevillista, que podría componer un once más cercano al de gala, si bien ha aprovechado hasta ahora el torneo del K.O. para dar minutos a los menos habituales, como el meta Ezkieta, el lateral diestro Lekue, los mediocentros Vesga y Unai López, los atacantes Sancet y Villalibre, o los extremos Morcillo y Álex Berenguer, algunos de los cuales sí podrían entrar contra el Betis.