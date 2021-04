El joven Vencedor solo conjuga un verbo para la final: "ganar"

El joven Unai Vencedor no se anda con rodeos cuando habla de la final de Copa de este sábado: "hay que ir a ganarla y ganarla". No conjuga otro verbo que no sea el de "ganar" el centrocampista del barrio bilbaíno de Rekalde en una entrevista a EFE en la que se muestra escueto con las palabras pero directo y decidido, como es en el terreno de juego, con las intenciones.

"Hay que ir (a Sevilla), jugar y ganar", repite, como un mantra, mostrando así la ambición personal y la de su equipo de cara a una cita histórica, sobre todo para alguien de su perfil, un chaval de 20 años y de Bilbao.



Pregunta: ¿Cómo se vive en el vestuario del Athletic estos días previos a un cita tan importante como una final de Copa y además ante la Real Sociedad?.



Respuesta: Con mucha ilusión y con muchas ganas de poder darle la felicidad a la afición de poder ganarla.



P: De poder haberlo hecho, ¿hubiese elegido la Real como rival o hubiese preferido otro?



R: No te digo el rival que hubiese elegido ni el que no hubiese elegido. Creo que las finales están para ir, jugar y ganar, sea contra quien sea.



P: Hay un debate encendido en Bilbao sobre cual es la final que gustaría ganar en caso de poder ganar solo una. Esta ante la Real o la de dos semanas después frente al FC Barcelona.



R: Primero hay que centrarse en la que tenemos más cercana y en ella estamos pensando.



P: ¿Cómo calificaría esta última semana de espera?



R: Una semana muy importante, con un partido muy importante que nos puede dar un título y con todas las ganas y la ilusión que ello conlleva



P: ¿Cuál considera que es el mayor peligro de la Real a superar para ser campeones?



R: Más que en el mayor peligro de la Real, creo que nos tenemos que fijar en nosotros, hacer nuestras cosas, en lo que tenemos que hacer y llevarlo a cabo.



P: ¿Se puede decir, como parece que es opinión mayoritaria, que el Athletic es mejor en defensa y la Real mejor en ataque?



R: No. Yo creo que nosotros tenemos un grandísimo equipo y vamos a ir a por la final.



P: ¿Se ve titular el sábado?



R: No, no lo sé. Estamos la mayoría disponibles y lo que el mister diga bienvenido será. Y si toca jugar, a darlo todo y a contribuir en el equipo.



P: ¿Le da más opciones que en el último partido, contra el Eibar, el técnico Marelino García Toral sustituyese al descanso a Unai López y Mikel Vesga, por Dani García y usted ante los errores cometidos?



R: No creo. Estamos todos en la misma posición y todos podemos jugar.



P: ¿En lo futbolístico, como visualiza el arranque de la final?



R: No sabría decirte, la verdad. Creo que cada uno va a hacer lo que tiene que hacer e ir a ganar la final.



P: En cuanto a los resultados previos a la final. ¿Que influirá más, a la Real el 1-6 del Barcelona en Anoeta o al Athletic los empates en Vigo ante el Celta y el Eibar en San Mamés?



R: Creo que una final y un partido de liga son totalmente diferentes y no creo que influyan los partidos que hayamos jugado en el que tenemos contra la Real.



P: ¿Dígame un jugador de la Real que no le gustaría que jugase la final por su valor como futbolista?



R: Ninguno, confío en mi equipo y creo que podemos ir y ganar la final.



P: En la pelea del medio campo, ve al doble pivote del Athletic haciendo frente con garantías a una línea tan fuerte de la Real con David Silva, Mikel Merino y el medio centro que salga de titular.



R: Claro que sí.



P: Dígame un jugador historia del Athletic, que no esté en la plantilla, al que rescataría para este partido.



R: Estamos los que estamos y somos los que vamos a jugar.



P: ¿Se atrevería a pronosticar un resultado?.



R: No. A la final hay que ir a ganarla y ganarla.



P: ¿Qué le gustaría sentir el domingo, día 4, cuando se despierte después de haber jugado el partido del sábado?



R: Que somos campeones.



Ramón Orosa