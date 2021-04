Zubeldia: "El Athletic compite muy bien, pero nosotros también podemos hacerlo"

El jugador de la Real Sociedad Igor Zubeldia augura un partido "de guerra, de choque" el próximo sábado en la final de la Copa del Rey, ante un Athletic Club que "compite muy bien, que lo deja todo", aunque advierte de que la Real "también puede hacer todo eso e incluso jugar su juego".

Zubeldia, que cumplió 24 años el martes, ejemplifica el valor de la cantera de la Real Sociedad, club al que llegó en su primer año de infantil, con 12 años, y en el que, pese a su juventud, ha logrado asentarse en el primer equipo, este año como defensa central.

Pese a su escasa experiencia en este tipo de partidos, Zubeldia confiesa, en una entrevista con EFE, que ha alcanzado el grado de "madurez" necesaria para afrontar el reto. "Yo mismo he notado el cambio desde que empecé hasta este momento. Año a año he notado ese cambio de madurez y la verdad es que estoy preparado para jugar estos partidos y ojalá que en el futuro sean muchos más".

Originario de Azkoitia, del corazón de Gipuzkoa, no puede escapar al ambiente de extrema ilusión generado en este territorio, un "ruido" que asume como "normal" y no le molesta, aunque admite que "siempre hay un puntito de presión".

"Es verdad que no estamos acostumbrados a jugar este tipo de partidos, pero este año también hemos jugado algún partido importante y lo hemos hecho bien. Creo que lo haremos bien", opina.

Recuerda que los derbis entre bilbaínos y donostiarras "siempre han sido partidos de guerra, de choque" y cree que el del sábado "será un partido parecido".

No obstante, la Real apostará, manifiesta Zubeldia, por la "versión de hasta ahora", la de un equipo que quiere jugar la pelota desde atrás, aunque la situación del partido puede hacer variar esta fórmula. "Pero la idea inicial será hacer nuestro juego", apuesta.

Sobre su rival, reconoce que "ahora mismo está en su mejor momento" y valora que "no es nada fácil llegar a tres finales en un solo año".

"Es un equipo que compite muy bien, que en cada partido lo deja todo, ese es el único aspecto que me podría preocupar, pero nosotros también podemos hacer todo eso e incluso jugar nuestro juego", destaca.

Zubeldia cree que no hay un favoritismo claro en la final de Copa, que enfrenta a dos equipos "con un estilo de juego muy diferente" y en el que "puede pasar cualquier cosa".

Para afrontarlo con las mayores garantías, el central guipuzcoano apuesta por "no cambiar nada, no hacer nada diferente" porque la línea marcada por Imanol Alguacil hasta el momento es la que ha llevado a la Real Sociedad a la final. "Cambiar las cosas sería algo no habitual y eso nos podría afectar", resalta.

La espera hasta el 3 de abril ha sido "larga", aunque Zubeldia explica que el equipo "no ha tenido puesto durante todo el año el foco en este partido", en el que se ha concentrado especialmente en las dos últimas semanas.

Un periodo de preparación al que la Real llegó tras dos derrotas consecutivas en Liga, en Granada y, sobre todo, en el Reale Arena contra el Fútbol Club Barcelona por un contundente 1-6.

"Es verdad que el palo fue muy duro, pero al día siguiente ya estábamos con una sonrisa, con ganas de que llegase el 3 de abril y la verdad es que estamos muy motivados", sostiene el jugador guipuzcoano.

Admite que no esperaba tener la oportunidad de ganar un título con la Real Sociedad, ya que, hace algunos años, a pesar de estar en Zubieta, "no imaginaba que llegaría al primer equipo": "Así se ha dado, estoy muy ilusionado por lo que he logrado y más porque estamos a las puertas de poder conseguir un título con este gran club".

Cansado del eterno debate sobre su posición -este año Alguacil lo ha retrasado del centro del campo a la zaga- Zubeldia es consciente de la alta exigencia que tiene este puesto en la Real, que habitualmente deja muchos metros a la espalda de los centrales, aunque dice estar ya acostumbrado.

"Te pide jugar al 100 por cien, porque en cada momento tienes que estar atento a lo que pasa, pero día a día veo que voy mejorando y cada día me siento más a gusto", señala.