Williams avisa que irán al Sánchez-Pizjuán "con la ambición de ganar"

Iñaki Williams, jugador del Athletic Club, admitió que haber podido jugar junto a su hermano pequeño Nico, con el que coincidió por primera vez en el campo el pasado miércoles frente al Real Valladolid, es "un sueño hecho realidad" que "siempre" creyó que se iba a cumplir.



"Siempre lo he pensado y he creído en ello. Cuando dos hermanos, de raza negra, están en el Athletic se dan una serie de cosas que parecen casualidad, pero que pasan por algo. Sabía que íbamos a jugar juntos", confesó Iñaki en la rueda de prensa que ofreció este viernes en Lezama.



Williams reconoció además que se sintió más feliz con el debut de su hermano que del suyo propio y animó a Nico a "seguir trabajando, esforzándose y teniendo ese hambre de comerse el mundo" porque de esta manera "tendrá más oportunidades" de "vivir este sueño" y de que sus padres "estén más orgullosos si cabe".



"Cuando llegué al Athletic soñaba con ser parte del primer equipo y cuando llegó mi hermano soñaba con compartir vestuario. Lo hemos conseguido, pero queda mucho camino. Ha ido quemando etapas y ahora tiene que seguir con ese desparpajo a la hora de encarar y plasmar su juego en el primer equipo", explicó.



Por otro lado, a nivel personal Williams admitió que "física y mentalmente" no pasa por sus "mejores momentos" porque además de haber jugado "muchos minutos" a lo largo de la temporada "mentalmente te agota cuando no estás en los números que quieres estar".



"A los delanteros se les pide gol y me gustaría haber hecho muchos más goles, aunque he dado varias asistencias. Nadie me va a hacer dudar de mis cualidades ni lo que es Iñaki Williams y voy a seguir trabajando para demostrar que puedo ser mejor jugador", dijo.



El bilbaíno admitió que a pesar de haber perdido la titularidad en los últimos partidos le está viniendo "muy bien" entrar al partido tras el descanso y "aportar en las segundas partes cuando el rival está un poco más cansado".



Williams disputó frente al Valladolid su partido consecutivo 190 en LaLiga, una cifra que le coloca a solo doce del récord absoluto en poder de Juan Antonio Larrañaga.



"Hasta llegar hasta aquí no lo había pensado mucho. Llegados a este punto me gustaría batir ese récord, pero no me preocupa. Me preocupa y quiero lo mejor para el equipo, juegue o no. Ganar, pelear por Europa... Hay mil cosas en las que priorizo al equipo antes que mis retos personales", subrayó.



Por último, de cara al partido del próximo lunes frente al Sevilla destacó que irán al Sánchez Pizjuán con la "ambición de ganar" y apurar las remotas opciones europeas ante un rival que lucha por el título de liga



"Matemáticamente no estamos fuera de Europa y tenemos que luchar por ello, tener fe y trabajar. No nos fiamos en el rival que tenemos enfrente. Lo que queremos es ganar. Vamos a jugar contra rivales de arriba y de abajo que se juegan mucho y tenemos que ir a ganar y acabar lo más arriba posible", recalcó.