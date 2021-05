Herrerín deja el Athletic sintiéndose "querido" y "con la cabeza muy alta"

El portero Iago Herrerín aseguró que cerrará esta temporada un ciclo de ocho años en el primer equipo del Athletic Club sintiéndose "querido y bastante valorado" por parte de sus compañeros y de "mucha afición", y también "tranquilo y con la cabeza muy alta" por su trayectoria en el equipo rojiblanco.



"Es duro porque los compañeros son lo mejor que tengo. Siempre he recibido su cariño, pero quizás no tan exagerado como últimamente. Lo he podido hacer mejor o peor, pero me voy con la cabeza alta porque siempre he sido yo y me he autoexigido mucho", subrayó Herrerín en su rueda de prensa de despedida.



El guardameta vasco añadió que en estos años ha podido cumplir su sueño de "debutar y competir" en la portería de San Mamés y que se marcha "agradecido" de haber podido disfrutar en el equipo del que "era desde pequeño" y de una experiencia que "es lo más grande" que ha vivido.



De entre los 119 partidos en los que defendió la portería rojiblanca, Herrerín destacó el del estreno del nuevo campo de San Mamés en 2013 frente al Celta, su debut unas semanas antes en Anoeta frente a Osasuna, la final de Copa de 2015 contra el Barça o el título de la Supercopa de ese mismo año.



"Me quedo con todas las cosas buenas y con los compañeros que he tenido y que posiblemente tendré", comentó antes de confesar que aunque no sabe aún dónde continuará su carrera sí está "deseando estar en otro equipo y volver a demostrar las ganas de competir" que sigue teniendo "para regalar".



"No me gusta estar relajado y tener un papel secundario y lo que pienso es en estar en otro sitio y competir de tú a tú con quien esté", añadió Herrerín, quien desveló que después de su despedida de San Mamés el pasado domingo antes del partido con el Real Madrid "unos cuantos equipos llamaron" para interesarse por su situación.



"Esperaré a que acaben todo y me sentaré para ver lo que hay encima de la mesa y ver lo que me ilusiona y me hace sentirme futbolista para poder ser feliz en otro sitio, que es lo que más quiero", recalcó.



Comentó también que esta temporada, en la que no ha jugado ningún partido, ha sido "un año duro dentro de lo que cabe" que, debido a la pandemia, "quizás era el peor para buscar una salida" que se planteó en el mercado invernal "si había alguna cosa interesante".



"Hubo algunas cosas, pero no me interesaron y me quedé para ayudar al equipo. Además, había dos finales que me apetecía vivir y hasta el día de hoy entreno y si el entrenador me necesitaba iba a estar para ayudar", dijo.



Valoró también la figura de su compañero Unai Simón, al que calificó como un portero "espectacular" para el que pidió apoyo de "la prensa y la afición" tras una irregular temporada del alavés en el Athletic en la que ha sido titular en la selección española.



"La temporada pasada estuvo a un nivel altísimo, pero cuando la siguiente no lo haces igual de bien empiezan las críticas y las dudas y no puede ser. Todos sabemos cómo pesa la portería de San Mamés. Las críticas constructivas son buenas, pero yo he vivido destructivas y sienta fatal. Ante todo hay que apoyar", recalcó.



Por último, Herrerín valoró la temporada "con altibajos" del Athletic, que concluirá el próximo domingo en Elche y que en su opinión queda "marcada" por las derrotas en las dos finales de Copa frente a la Real Sociedad y el FC Barcelona.



"Cuando pierdes las dos finales se hace muy duro el resto de la competición, pero la ilusión y ganas que les he visto después hacía mucho que no lo veía. Reponerse y competir los partidos tan complicados no era fácil y el equipo ha dado un paso adelante", destacó.