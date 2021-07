Petxarroman confía en su "polivalencia" para "convencer" a Marcelino

Bilbao, 13 jul (EFE).- El jugador Alex Petxarroman, único fichaje realizado hasta ahora por el Athletic Club, confía en que su "polivalencia" le ayude a "convencer" durante la pretemporada al entrenador del equipo rojiblanco, Marcelino García Toral, de que puede ganarse un puesto en el primer equipo.



"Vengo para convencer a Marcelino y si tiene que ser en un puesto u otro lo aceptaré. He fichado como lateral, pero esa polivalencia me da diferentes opciones", aseguró en su primera rueda de prensa el futbolista procedente del filial de la Real Sociedad, que podría actuar también como centrocampista e incluso como central.



Petxarroman aseguró, además, que en su contrato "lo único" que se contempla es su incorporación al Athletic, sin especificar una posible cesión.



"A partir de ahí, si el club decide que tengo que ir a un Segunda lo aceptaré, pero ojalá que me pueda quedar aquí, en Primera", recalcó.



El donostiarra, que llegó libre del club 'txuri urdin' y firmó un contrato hasta 2024, se definió como un futbolista al que le "gusta pensar", capaz de adaptarse "a diferentes circunstancias del juego" y con un perfil "defensivo".



"Desde pequeño he sido un jugador mas defensivo que ofensivo, pero jugando de lateral y viendo como es ahora el fútbol he aprendido a atacar y a probarme ofensivamente. Creo que soy capaz de defender y atacar bien. Ya se verá lo que puedo ofrecer. Hay mucho nivel y va a ser difícil", reflexionó.



Petxarroman, por último, comentó que cuando recibió la oferta del Athletic no tuvo dudas porque se trataba de "una propuesta de un club muy, muy importante" y una opción "importante para poder jugar en Primera".



"Eso fue lo que me hizo decidirme por el Athletic. No me lo pensé dos veces. La propuesta es muy buena, estoy muy contento y a partir de ahí, a ver qué es lo que pasa", incidió.