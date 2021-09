Rioja: Estábamos entrenando mucho mejor de lo que competíamos

Vitoria, 29 sep (EFE).- El jugador del Deportivo Alavés Luis Rioja admitió este miércoles que estaban entrenando ?mucho mejor? de lo que competían y aunque no han cambiado nada después de ganar su primer partido, reconoció que su confianza ha crecido.



Días antes de visitar al Athletic Club en San Mamés, el extremo sevillano analizó su situación personal actual y la de su equipo en un rueda de prensa en la que explicó su evolución. ?El primer año era un jugador al que no le salían las cosas con balón y pensaba más en defender y me olvidé de la parcela ofensiva?, manifestó el sevillano, que cuando quiso reaccionar no lo hizo como pretendía.



Ahora tiene otra mentalidad y consideró que tiene un papel más importante en ataque. ?Me siento a gusto e importante?, subrayó.



?El salto de Segunda B a Primera me afectó mentalmente y quería convencer de una manera que no era la mía?, indicó con honradez el futbolista, que no logró sentirse bien hasta 6 o 7 meses después de llegar a Vitoria. ?Ahora intento hacer cosas que antes no era capaz?, celebró.



Además, agradeció la confianza que tiene el equipo en él y la actitud de Javi Calleja con la plantilla. ?Ha parado varias veces el entrenamiento para insistir en que el equipo tenga alegría. Es muy alegre y nos lo quiere transmitir?, dijo.



Advirtió que ?el equipo se ha metido en la mente que tiene que crecer y que está capacitado para hacer un buen año?.



?Es cierto que no estábamos sacando los resultados pero creo que el equipo entrenaba mucho mejor de lo que estaba compitiendo?, valoró el babazorro, que incidió en que el listón físico del equipo debe ser el que puso el pasado fin de semana en la victoria ante el conjunto colchonero.



Sobre el Athletic Club, rival de este viernes, apuntó que ?mete mucha presión e intenta robar en campo contrario?. ?Es un bloque, juegan muy juntos y deberemos tener pausa con el balón para intentar hacerle daño?, expuso.



Respecto al sistema de juego, remarcó que no es contradictorio formar con cinco defensas y jugar al ataque porque pueden ?atacar con mucha gente?, debido a que los laterales hacen la función de "carrileros".



Luis Rioja se llevó ante el Atlético de Madrid una de las mayores ovaciones del año en Mendizorroza. ?Fue la primera vez en el fútbol que me he puesto realmente nervioso, creo que es algo muy bonito y se siente muy adentro?, confesó el extremo zurdo.